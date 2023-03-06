Altılı Masa’nın internet sitesi Millet İttifakı’na dönüştürüldü.
CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, İYİ Parti ve Gelecek Partisi'nin oluşturduğu Altılı Masa'nın çalışmalarını kamuoyuyla paylaştığı web sitesi, İYİ Parti’nin masadan ayrılmasının ardından dönüştürüldü. Altılı Masa’nın toplantılarına ilişkin bilgi ve duyurularının yer aldığı altilimasa.biz internet sitesine giriş yapıldıktan sonra milletittifaki.biz sitesine yönlendirme yapılıyor.
İsim ve imzalar yer alıyor
milletittifaki.biz sitesinde, 'Liderler Buluşması', 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem', 'Komisyonlar' başlıkları yer alıyor. Sitenin ana sayfasında büyük hafrlarle ‘Yarının Türkiyesi İçin’ yazısı bulunuyor. Yazının hemen altında ise CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, İYİ Parti ve Gelecek Partisi liderlerinin isimleri ve imzaları yer alıyor.
Akşener'in olmadığı fotoğraflar da yer alıyor
Sitede ayrıca, Akşener’in dahil olmadığı son toplantılara dair fotoğraflar da bulunuyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, altı partinin bir araya gelerek oluşturduğu Millet İttifakı'ndan 3 Mart'ta yaptığı açıklamalarda ayrıldığını belirtmişti. Akşener, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na seslenerek aday olma çağrısında bulunmuştu.