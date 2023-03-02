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Altılı Masa'nın Saadet Partisi ev sahipliğindeki toplantısında Akşener silindi

Altılı Masa liderleri, Saadet Partisi ev sahipliğinde bugün 12'inci kez bir araya geldi. Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi beklenirken toplantı anında çekilen fotoğraflar kamuoyuyla paylaşıldı. Saadet Partili yetkililerce çekildiği ve servis edildiği değerlendirilen bir fotoğrafta İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in görünmemesi dikkat çekti. DP Genel Başkanı Uysal'ın kapattığı Akşener, farklı açıdan servis edilen diğer fotoğrafta ise görünüyor. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı Akşener'in toplantıya katılmadığı algısını oluşturacak fotoğrafın servis edilmesine tepki gösterdi.

17:53 . 2/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Altılı Masa, Saadet Partisi ev sahipliğinde bugün 12'nci kez bir araya geldi.

Altılı Masa, Saadet Partisi ev sahipliğinde bugün 12'nci kez bir araya geldi.

CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisinin yer aldığı Altılı Masa'nın 12'nci toplantısı başladı.

Altılı masanın ikinci tur kapsamındaki son toplantısı, Saadet Partisi Genel Merkezi'nde yapılıyor.

Toplantıya Saadet Partisi ev sahipliği yapıyor

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğindeki toplantıya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katıldı.

Akşener fotoğrafta görünmüyor

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi beklenirken toplantı anında çekilen bir kare, kamuoyuyla paylaşıldı. Saadet Partili yetkililerce çekildiği ve servis edildiği değerlendirilen fotoğrafta, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in görünmemesi dikkat çekti.

DP Genel Başkanı Uysal'ın kapattığı Akşener, farklı açıdan servis edilen diğer fotoğrafta ise görünüyor. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı Akşener'in toplantıya katılmadığı algısını oluşturacak fotoğrafın servis edilmesine tepki gösterdi.




#Altılı Masa
#Meral Akşener
#Saadet Partisi
1 saat önce
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Altılı Masa'nın Saadet Partisi ev sahipliğindeki toplantısında Akşener silindi
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