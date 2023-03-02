Altılı Masa'nın Saadet Partisi ev sahipliğindeki toplantısında Akşener silindi

Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayına ilişkin konuşan CHP Parti Meclisi Üyesi Eren Erdem, partide Kemal Kılıçdaroğlu dışında başka bir ismin önerilmeyeceğini belirtti. Masanın ortaklarından olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş'ın adaylığı konusunda ısrarcı bir tutum sergiliyordu.