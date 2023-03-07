Altılı Masa'nın son toplantısında da 'kavga' çıkmış: Akşener 'yeter' diye bağırdı

Seçime sayılı günler kala Altılı Masa'daki 'aday krizi' dün son erdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Cuma günü ayrıldığını duyurduğu ve 'kumar masası' diye nitelediği Altılı Masa'ya dün yeniden katıldı.

Akşener'in masaya, 'Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş cumhurbaşkanı yardımcıları olsun' yönündeki teklifi, olumlu karşılanmadı. Dört saat süren toplantı sonrası parti binası önünde bekleyen vatandaşların karşısına çıkan parti liderleri, burada Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını resmen ilan etti.