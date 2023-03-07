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Altılı Masa'nın son toplantısında da 'kavga' çıkmış: Akşener 'yeter' diye bağırdı

Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayının açıklayacağı dünkü toplantısında, Meral Akşener ile Ali Babacan'ın arasında gerilimin arttığı öne sürüldü. Muhalif gazeteci İsmail Saymaz'ın iddiasına göre tansiyonun yükseldiği toplantıda Akşener yeniden masayı terk etmek üzereyken Ahmet Davutoğlu araya girerek mutabakat metninde yer alan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın 'cumhurbaşkanı yardımcılığını' öngören tartışmalı 12. maddeyi ekleyip, Akşener'i ikna etti.

11:39 . 7/03/2023 Salı
Diğer
Altılı Masa'daki parti liderleri.

Altılı Masa'daki parti liderleri.

Altılı Masa
'nın cumhurbaşkanı adayının açıklayacağı toplantıda, Meral Akşener ile Ali Babacan'ın arasında gerilimin arttığı iddia edildi.

Seçime sayılı günler kala Altılı Masa'daki 'aday krizi' dün son erdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Cuma günü ayrıldığını duyurduğu ve 'kumar masası' diye nitelediği Altılı Masa'ya dün yeniden katıldı.

Kılıçdaroğlu aday oldu

Akşener'in masaya, 'Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş cumhurbaşkanı yardımcıları olsun' yönündeki teklifi, olumlu karşılanmadı. Dört saat süren toplantı sonrası parti binası önünde bekleyen vatandaşların karşısına çıkan parti liderleri, burada Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını resmen ilan etti.

Akşener'in yüz ifadesi gündem oldu

Kılıçdaroğlu'nun adaylığı açıklanırken Meral Akşener'in yüz ifadesi dikkat çekti. Yüzünün asık olması,
'Akşener bir kez daha hüsrana uğradı'
şeklinde yorumlandı.
Meral Akşener

Muhalif gazeteci İsmail Saymaz da, 'Akşener'in yüzü neden asıktı?' yazısında dün toplantıda yaşanan gerilimlere değindi.

"Sesler salonun dışına taştı"

Saymaz'ın yazısında o bölüm şu şekilde:
"Babacan ve Akşener arasında gerginlik çıktı. Akşener, “Ben bu şartla masaya geldim, istiyorsanız kalkayım” dedi.
Sesler yükseldi. İyi Parti Lideri “Yeter” diye bağırdı. Araya Davutoğlu girdi. Sesler salonun dışına taşınca Akşener’in arabası bile hazırlandı.
Neyse ki anlaşma sağlandı ve Davutoğlu, tartışmalı 12. Maddeyi kaleme alıp metne geçirdi."

#Meral Akşener
#Altılı Masa
#Millet ittifakı
#Kemal Kılıçdaroğlu
#aday
2 saat önce
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Altılı Masa'nın son toplantısında da 'kavga' çıkmış: Akşener 'yeter' diye bağırdı
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