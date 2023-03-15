Altılı Masa'ya bir destek de PKK elebaşı Murat Karayılan'dan geldi: 14 Mayıs'ta sadece Cumhurbaşkanı değil sistem de değişecek

"Erdoğan’a en çok zararı biz verdik biz karşı çıktık. Ne diyorlar 'Son terörist kalıncaya kadar devam edeceğiz.' Bunun durması ancak demokratik değişimle olur. Bu konuda Emek ve Özgürlük İttifakı (HDP) üzerine düşeni yapacak"