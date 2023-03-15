PKK elebaşı Murat Karayılan Altılı Masa'ya destek oldu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etmesi,terör örgütü PKK elebaşları tarafından memnuniyetle karşılandı. Geçtiğimiz günlerde örgütün yayın organına konuşan PKK elebaşı Mustafa Karasu, Kılıçdaroğlu’nu aday gösteren Altılı Masa'ya destek vermişti. Altılı Masa'nın gücünün daha da arttığını söyleyen elebaşı,
"Erdoğan’a en çok zararı biz verdik biz karşı çıktık. Ne diyorlar 'Son terörist kalıncaya kadar devam edeceğiz.' Bunun durması ancak demokratik değişimle olur. Bu konuda Emek ve Özgürlük İttifakı (HDP) üzerine düşeni yapacak"
açıklamasında bulunmuştu.
Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin bir açıklama da PKK elebaşı Murat Karayılan'dan geldi.
Karayılan'dan Altılı Masa'ya destek mesajları
Karayılan'dan Altılı Masa'ya destek mesajları
Terörist başı Karayılan, örgütün kanalında yaptığı açıklamada Altılı Masa'ya destek oldu. Elebaşı,
"14 Mayıs'ta yalnızca Cumhurbaşkanı değil, sistem seçilecektir. Altılı Masa'ya operasyon çekmek istediler ama Altılı Masa dağılmadı. Muhalefetin güçlendiği belirtilebilir."
dedi.
Öcalan'ın serbest kalmasını istedi: Özgür olma vakti gelmiştir
Öcalan'ın serbest kalmasını istedi: Özgür olma vakti gelmiştir
Açıklamasında Öcalan'a özgürlük isteyen PKK'lı Karayılan şöyle konuştu:
"Önder Apo'nun fiziki olarak özgür olma vakti gelmiştir. Önder Apo'nun özgürlüğü için de mücadele yürütmeliyiz ve başlatacağımız hamleler bu temelde gelişmek durumundadır."
#Murat Karayılan
#PKK
#Kemal Kılıçdaroğlu
1 saat önce
Altılı Masa'ya bir destek de PKK elebaşı Murat Karayılan'dan geldi: 14 Mayıs'ta sadece Cumhurbaşkanı değil sistem de değişecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Finlandiya'nın NATO üyeliği mesajı
Depremzedeler maçı ücretsiz izleyecek
Ukrayna'dan İHA krizine ilişkin açıklama: Rusya’nın kışkırtmasıyla ortaya çıktı
Türkiye'ye tahıl koridoru övgüsü: Çok büyük iş yaptılar
FIFA 5 yıllık milli maç takvimini açıkladı