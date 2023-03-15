|
Reklam
Reklam
Gündem

Altılı Masa'ya bir destek de PKK elebaşı Murat Karayılan'dan geldi: 14 Mayıs'ta sadece Cumhurbaşkanı değil sistem de değişecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığını duyurmasının ardından terör örgütü PKK'dan destek mesajları gelmeye devam ediyor. PKK elebaşı Murat Karayılan, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde, sadece Cumhurbaşkanının değil, sistemin de değişeceğini söyledi. Altılı Masa'ya operasyon çekildiğini öne süren elebaşı, "Altılı Masa dağılmadı. Muhalefetin güçlendiği belirtilebilir." dedi. Karayılan, terörist başı Öcalan'a özgürlük istedi.

12:45 . 15/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
PKK elebaşı Murat Karayılan Altılı Masa'ya destek oldu.

PKK elebaşı Murat Karayılan Altılı Masa'ya destek oldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etmesi,terör örgütü PKK elebaşları tarafından memnuniyetle karşılandı. Geçtiğimiz günlerde örgütün yayın organına konuşan PKK elebaşı Mustafa Karasu, Kılıçdaroğlu’nu aday gösteren Altılı Masa'ya destek vermişti. Altılı Masa'nın gücünün daha da arttığını söyleyen elebaşı,
"Erdoğan’a en çok zararı biz verdik biz karşı çıktık. Ne diyorlar 'Son terörist kalıncaya kadar devam edeceğiz.' Bunun durması ancak demokratik değişimle olur. Bu konuda Emek ve Özgürlük İttifakı (HDP) üzerine düşeni yapacak"
açıklamasında bulunmuştu.

Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin bir açıklama da PKK elebaşı Murat Karayılan'dan geldi.

Karayılan'dan Altılı Masa'ya destek mesajları

Terörist başı Karayılan, örgütün kanalında yaptığı açıklamada Altılı Masa'ya destek oldu. Elebaşı,
"14 Mayıs'ta yalnızca Cumhurbaşkanı değil, sistem seçilecektir. Altılı Masa'ya operasyon çekmek istediler ama Altılı Masa dağılmadı. Muhalefetin güçlendiği belirtilebilir."
dedi.

Öcalan'ın serbest kalmasını istedi: Özgür olma vakti gelmiştir

Açıklamasında Öcalan'a özgürlük isteyen PKK'lı Karayılan şöyle konuştu:

"Önder Apo'nun fiziki olarak özgür olma vakti gelmiştir. Önder Apo'nun özgürlüğü için de mücadele yürütmeliyiz ve başlatacağımız hamleler bu temelde gelişmek durumundadır."


#Murat Karayılan
#PKK
#Kemal Kılıçdaroğlu
1 saat önce
default-profile-img
Altılı Masa'ya bir destek de PKK elebaşı Murat Karayılan'dan geldi: 14 Mayıs'ta sadece Cumhurbaşkanı değil sistem de değişecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Finlandiya'nın NATO üyeliği mesajı
Depremzedeler maçı ücretsiz izleyecek
Ukrayna'dan İHA krizine ilişkin açıklama: Rusya’nın kışkırtmasıyla ortaya çıktı
Türkiye'ye tahıl koridoru övgüsü: Çok büyük iş yaptılar
FIFA 5 yıllık milli maç takvimini açıkladı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.