Altılı masaya katılım talebi reddedilen Baş’tan 'Ronaldo'lu yanıt

DEVA Partisi ev sahipliğinde yapılan ‘Altılı Masa’ toplantısında Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş’ın ittifaka katılma talebi de görüşüldü.
'ALTI PARTİ OLARAK DEVAM EDECEĞİZ'
Görüşme sonrası yapılan ortak açıklamada BTP’nin adı anılmadan ittifakın altı parti olarak devam edeceği vurgulandı.
BAŞ’TAN 'RONALDO'LU PAYLAŞIM: SAKİN
Altılı Masa’dan yapılan ortak açıklama sonrası BTP lideri Hüseyin Baş, sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.
Baş, Manchester United'da 7 sırt numarası ile forma giyen futbolcu Cristiano Ronaldo'ya ait bir fotoğrafı ‘Sakin’ notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.