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Altılı Masa'yı eleştiren Murat Bardakçı Erdoğan'ı örnek gösterdi: Fatih bile böylesini yapmadı

Tarihçi Murat Bardakçı, 3 Mart'ta yapılan Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli toplantısının üzerinden siyasi kavgaya tutuşan Altılı Masa'yı eleştirerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı örnek gösterip, Fatih Sultan Mehmet'in bile ulema ile yedi buçuk saat boyunca toplantı yapmadığını belirtti.

15:03 . 6/03/2023 Pazartesi
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Tarihçi Murat Bardakçı.

Tarihçi Murat Bardakçı.

Türkiye'yi derinden sarsan ve merkez üssü Kahramanmaraş olan yıkıcı depremlerin üzerinden 29 gün geçti.

Geniş bir coğrafyada hissedilerek ülkenin güneyindeki 11 ili etkileyen afet, ağır yıkımlara ve 45 binin üzerinde can kaybına neden oldu.

Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli için harekete geçildi

Öte yandan afet bölgesinde yapılacak çalışmalara ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bir ilk açıklandı.

Geçtiğimiz günlerde partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli'nin oluşturulacağını duyurdu.

Türkiye'de şehirlerin doğal afetlere daha hazırlıklı hale getirilmesi için oluşturulan projenin ilk toplantısı ise 3 Mart’ta İstanbul’da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’nde gerçekleştirildi. Yetkin bilim insanları, ilgili kurumların teknik ekiplerinin yanı sıra yabancı uzmanların da destek vereceği çalışmada yer alacak kurul üyeleri belirlendi.

Aynı gün Altılı Masa karıştı

Toplantının yapıldığı saatlerde ise seçime sayılı günler kala Millet İttifakı'ndaki partilerin bir araya geldiği Altılı Masa'dan ayrılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener zehir zemberek açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı adayı krizinin aşılamadığı masa dağıldı. Akşener aylarca masada oturduğu partileri topa tuttu.

"Fatih bile böylesini yapmadı"

Yaşananları ele alan tarihçi Murat Bardakçı, konuyu Habertürk'deki köşe yazısına taşıdı. Altılı Masa'yı eleştiren Bardakçı "Tartışmalarının ayyuka çıktığı saatlerde devletin en üst düzeyi nerede ise tam kadro hâlinde böyle bir akademik toplantıya katılıyordu!" dedi

Bardakçı, yazısında şu ifadeleri kullandı:
"Önceki gün, Dolmabahçe Sarayı’ndaki Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nde düzenlenen “Ulusal Risk Kalkanı” toplantısında idik…
Dolmabahçe’de yapılan bu toplantı Türkiye’nin tarihinde bir ilki teşkil etmekte idi, üstelik Ankara’da “Meral Hanım masayı devirdi, altılı masanın bacağı kırıldı, kırılan bacağı kim onaracak?” tartışmalarının ayyuka çıktığı saatlerde devletin en üst düzeyi nerede ise tam kadro hâlinde böyle bir akademik toplantıya katılıyordu!
7,5 saat süren toplantıdan çıktığımız sırada tarih profesörü bir arkadaş, “Padişahlar arasında bilime en fazla meraklı olan Fatih Sultan Mehmed idi ama o bile ulema ile yedi buçuk saat boyunca bir arada olmamıştı” diyordu…"


#Murat Bardakçı
#Altılı masa
#Fatih Sultan Mehmed
1 saat önce
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Altılı Masa'yı eleştiren Murat Bardakçı Erdoğan'ı örnek gösterdi: Fatih bile böylesini yapmadı
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