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VAN TÜRKİYE EKONOMİSİ

Altın fiyatındaki düşüş satışları arttırdı: Kuyumcular Derneği Başkanı altın tahminlerini açıkladı

Son günlerde altın fiyatlarındaki düşüş sonrası vatandaşlar kuyumcularda yoğunluk oluşturdu. Van Kuyumcular Derneği Başkanı Mehmet Yıldırımoğlu, "Sene başında altın 205-210’larda seyrederken, ben ilk altı ay içerisinde altının 350- 450 civarında seyredeceğini demiştim. Koronavirüsten dolayı bu biraz hızlandı. Biz yılsonuna kadar beklerken pandemiden dolayı biraz erken geldi. Yine yılsonuna kadar altının 500 civarında seyreder demiştim. O da oldu. 2021 yılının ilk 6 ayı içerisinde 550’lerde seyredecek olan altın, ikinci 6 ayda ise 600-650’leri görecek. Yani altın 2021 yılında da yatırımcısının yüzünü güldürecek. İnsanlar tedirgin olmasın" dedi.

Haber Merkezi İHA
Altında fiyatların düşmesinin ardından satışlar artmaya başladı.
Altında fiyatların düşmesinin ardından satışlar artmaya başladı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Van Kuyumcular Derneği Başkanı Mehmet Yıldırımoğlu, Türkiye’de ve dünyada etkili olan koronavirüs pandemisinin her sektörde olduğu gibi kuyumculuk sektörünü de olumsuz etkilediğini ifade etti. Koronavirüs nedeniyle düğünlerin, toplantıların iptal edildiğini dile getiren Yıldırımoğlu, şunları söyledi:

  • "Tüm olumsuzluklara rağmen altın yine de yatırımcısının yüzünü her zaman güldürüyor. Güldürdüğü için insanlar altına yönelik yatırım yapıyor. Bizler bu anlamda düğünlere ya da ziyaretlere gittiğimiz zaman hediye olarak altın götürüyoruz. Hediyelerimiz hep altın üzerine olduğu için insanlar altına yatırım yapıyor. Altın, insanların geleceğinin garantisi, gelin veya damadın sigortasıdır. Bunun için insanlar hep hediyeleşmede altın götürüyor."


İHA

Dünyada değer kaybetmeyen tek yatırım aracının altın olduğuna vurgu yapan Yıldırımoğlu, "Kağıt yanar, doğal afetlerde yatırımlarınızın hepsi gidebilir ama sel de olsa, yangında olsa, afette olsa altın yine para eder. Kuyumcudan içeri girdiğiniz zaman onun bir alış bir satış rakamı vardır. Hiçbir zaman kapı kapı götürüp ucuza mal edecek bir sıkıntısı yoktur. İnsanların anında paraya dönüştürebileceği bir araç olan altın, alıcısının da satıcısının da yüzünü güldürür" ifadelerini kullandı.

İHA

Son günlerde altın fiyatlarındaki düşüşten kaynaklı bir yoğunluğun yaşandığına dikkat çeken Yıldırımoğlu, "Sene başında altın 205-210’larda seyrederken, ben ilk altı ay içerisinde altının 350- 450 civarında seyredeceğini demiştim. Koronavirüsten dolayı bu biraz hızlandı. Biz yılsonuna kadar beklerken pandemiden dolayı biraz erken geldi. Yine yılsonuna kadar altının 500 civarında seyreder demiştim. O da oldu. 2021 yılının ilk 6 ayı içerisinde 550’lerde seyredecek olan altın, ikinci 6 ayda ise 600-650’leri görecek. Yani altın 2021 yılında da yatırımcısının yüzünü güldürecek. İnsanlar tedirgin olmasın" diye konuştu.

Dünya ekonomisinin altın üzerine ayarlandığını da sözlerine ekleyen Yıldırımoğlu, "Önümüzdeki yıl koronavirüs etkisini azalttığında düğünler artacak ve dolayısıyla altına olan talep de artacak. Çünkü düğün olduğu zaman sirkülasyon da olacak. Şimdiden kuyumcu arkadaşlarımız o günün hazırlığını yapıyor. İnşallah işler iyi olacak. Bu geçici bir hastalık. Bunlar bittikten sonra herkes normal yaşamına devam edecektir" dedi.

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