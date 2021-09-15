Albayrak Medya'ya çifte ödül

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen Altıncı Anadolu Medya Ödülleri'ni sahiplerine takdim etti.

ALBAYRAK MEDYA'YA ÇİFTE ÖDÜL

Albayrak Medya da ödül törenlerinde iki farklı ödüle layık görüldü.

Yılın İnternet Sitesi Genel Yayın Yönetmeni Ödülünü Ersin Çelik, Yılın Dijital Medyası Ödülünü ise GZT adına GZT Yayın Yönetmeni Doğukan Gezer aldı.

OYNAT 00:45 Albayrak Medya'ya Altıncı Anadolu Medya töreninde çifte ödül Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından düzenlenen '6. Anadolu Medya Ödülleri' sahiplerini buldu. Albayrak Medya, iki farklı ödüle layık görüldü. Yılın İnternet Sitesi Genel Yayın Yönetmeni Ödülünü Ersin Çelik, Yılın Dijital Medyası Ödülünü ise GZT adına GZT Yayın Yönetmeni Doğukan Gezer aldı. BiP'te paylaş

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN 2023 VURGUSU: BAŞARAMAYACAKLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Özgür ve sorumlu milli basın, milletimizin aydınlık yarınlara ulaşmasındaki en önemli unsurlardan biridir.

Anadolu basını demokrasinin beslenmesi bakımından hayati öneme sahiptir.

Ülkemizin dört bir yanında dişini tırnağına takarak emek veren medya çalışanlarının her birine teşekkür ediyorum.

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Medyamızın yüz akları, tüm değerleri, tarihi ve kültürüyle milletini aşağılayan mankurtlar değil, bu ülkeye hizmet etmeyi en büyük şeref kabul edenlerdir.

Terör mücadele, Kıbrıs çıkarması, 15 Temmuz gibi kritik dönemlerde basının olumlu yaklaşımı tarihimize şanla şerefle kaydolmuştur.

Aynı şekilde 27 Mayıs Yassıada yargılamaları, 12 Eylül, 28 Şubat gibi dönemlerde milletinin yanında değil de darbecilerin yanında yer alanlar, ülkemizin kara kaplı defterine mimlenerek işlenmiştir. Gazeteci sıfatlı haysiyet cellatlarını unutmadı, unutmayacak.

Topraklarımıza saldırılarla sahip olamayanlar ruhumuzu işgal etmek için dışarıdan ve içeriden nice yöntemlere başvurdular.

Tek parti faşizmi, darbeler, ekonomik krizler zorlu mücadelenin farklı dönemlerdeki tezahürleridir.

Ekonomisi birkaç spekülasyonla yerle yeksan olan, güvenliği 3-5 teröristle tehlikeye düşürülebilen, sanayisi dışarıya bağımlı, her tarafı lime lime dökülen Türkiye ile yanıp tutuşanlar hala mevcut. Ama hamdolsun, Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle bu tuzakların tamamını bozduk.

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İki asırdır defalarca sergilenen oyunların artık işe yaramadığı Türkiye gerçeğini hazmedemeyenlerin kimi zaman açık kimi zaman gizli faaliyetlerini bir bir açık ettik.

Göçten iklim değişikliğine terörden salgın krizine kadar her yeni sınava da kendilerini gelişmiş olarak nitelendirenlerin ne kadar zayıf oldukları anlaşıldı. Verdiğimiz başarılı imtihanla hesaplar yeniden yapılmaya başladı. Güçlü ve büyük Türkiye'nin en önemli durağı 2023'teyiz. Ülkemizi küresel sistemin yeniden yapılanmasının dışına itmek için son umudu, 2023'te eski Türkiye'yi yeniden hortlatmaktadır. İnşallah bu defa da başaramayacaklar.

OYNAT 01:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimiz gazeteci sıfatlı haysiyet cellatlarını unutmadı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen Altıncı Anadolu Medya Ödülleri töreninde konuştu. Erdoğan, 'Medyamızın yüz akları, tüm değerleri, tarihi ve kültürüyle milletini aşağılayan mankurtlar değil, bu ülkeye hizmet etmeyi en büyük şeref kabul edenlerdir. Aynı şekilde 27 Mayıs Yassıada yargılamaları, 12 Eylül, 28 Şubat gibi dönemlerde milletinin yanında değil de darbecilerin yanında yer alanlar, ülkemizin kara kaplı defterine mimlenerek işlenmiştir. Gazeteci sıfatlı haysiyet cellatlarını unutmadı, unutmayacak.' dedi. BiP'te paylaş

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Bu mesele ne Tayyip Erdoğan'ın kişisel ne de parti meselesidir. 2023 Türkiye'nin ve Türk milletinin yeniden şahlanışının sembolüdür. 2071 özellikle Anadolu'nun ebedi vatanımız olduğu gerçeğini bir kez daha ilan edeceğimiz bir yıl olacak. 2053 sahip olduğumuz mirasımıza sıkı sıkıya sahip çıkmanın iradesidir.

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Devletimiz için hiçbir planı olmayanların bu güzel tabloyu tersine çevirmesine fırsat gösteremeyiz. Bunun için hep birlikte kazanımlarımıza sahip çıkacağımız, siyasi ve sosyal zeminden taviz vermemeliyiz.

İnşallah cuma günü nükleer santralimizi yerinde ziyaret edeceğiz. 2023'te santralin ülkemize kazandırıldığını da göreceğiz. Medya kuruluşlarımıza ve medya mensuplarımıza çok önemli görevler düşüyor.

Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik, ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldı.

Bu yıl ödül kazanan isimler ve kuruluşların tamamı ise şöyle:

1 YILIN ANKARA TEMSİLCİSİ - ZAFER ŞAHİN- KANAL D

2 YILIN KÖŞE YAZARI- ABDULKADİR SELVİ- HÜRRİYET GAZETESİ

3 YILIN GAZETECİSİ- BATUHAN YAŞAR - İHLAS MEDYA

4 YILIN HABER AJANSI- ANADOLU AJANSI -

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5 YILIN İNTERNET GAZETESİ- SÜPER HABER TV -

6 YILIN TELEVİZYON PROGRAMI- MESUT YAR- STARTV

7 AHMET KEKEÇ ÖZEL ÖDÜLÜ- HAKAN KEKEÇ

8 FERHAT KOÇ ÖZEL ÖDÜLÜ- MİLLİ GAZETE

İBRAHİM TORU YEREL MEDYA ÖZEL ÖDÜLLERİ

9 ÇAYTV- RİZE - HASAN YAVUZ BAKIR

10 UZAY HABER - DİYARBAKIR - ÖMER BÜYÜTİMUR

11 TV’DEN- AYDIN - EMİN AYDIN

12 AKSU TV- KAHRAMANMARAŞ - CÜNEYT BEYİT

13 YILIN YEREL İNTERNET SİTESİ- KON HABER - YAŞAR TOY

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14 YILIN YEREL İNTERNET TELEVİZYONUI MARDİN LİFE - MARDİN - KADİR ÜRÜNDÜ

15 YILIN TV YORUMCUSU- EMİN PAZARCI-AKŞAM GAZETESİ

16 YILIN TV YÖNETİCİSİ- ZEKERİYA KARAMAN - KANAL 7

17 YILIN ARAŞTIRMACI GAZETECİSİ- MURAT ALAN- YENİ AKİT GAZETESİ

18 YILIN HABER ARAŞTIRMA EKİBİ- KENAN KIRAN- ABDURRAHMAN ŞİMŞEK SABAH GAZETESİ

19 YILIN İNTERNET SİTESİ GENEL YAYIN YÖNETMENİ- ERSİN ÇELİK YENİ ŞAFAK

20 YILIN YEREL GAZETESİ VİTRİN HABER- SİNOP- SERHAT ÖZŞAHİN

21 YILIN MUHABİRİ- LAMİA AYHAN- A HABER

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22 MARKAR ESEYAN ÖZEL ÖDÜLÜ- NERGİZ ERDİK

23 YILIN GAZETESİ- TÜRKGÜN – MEHMET MÜFTÜOĞLU

24 YILIN DİZİSİ- BÜYÜK SELÇUKLU UYANIŞ- TRT1

25 YILIN TELEVİZYON KANALI- TRT2 BELGESEL- MEHMET ZAHİT SOBACI- TRT GENEL MÜDÜRÜ

26 YILIN DİJİTAL MEDYASI- GZT – DOĞUKAN GEZER

27 YILIN EN İYİ KİTABI - HİLAL KAPLAN - AİLENİN ADI YOK

ANADOLUYA RUH VERENLER

28 HİLMİ KURTULMUŞ- FATİH YAYINEVİ- FATİH KURTULMUŞ

29 FAHRETTİN ALTUN- İLETİŞİM ALANINDAKİ ÇALIŞMALARI İLE YENİ BİR VİZYON GELİŞTİRMESİ

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30 BAYRAKTAR İHA- ÖZDEMİR BAYRAKTAR- MİLLİ SANAYİYE KATKILARINDAN DOLAYI