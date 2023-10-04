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Altındağ bilim merkezi çok yakında açılacak

Ankara'da Altındağ Bilim Merkezi’nin yapımında sona yaklaşıldı. Merkez, çok yakında kapılarını açacak.

12:50 . 4/10/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Altındağ bilim merkezi çok yakında açılacak.

Altındağ bilim merkezi çok yakında açılacak.

Altındağ, önemli bir yatırım daha kazanarak bilimin de kalbi oluyor. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’nın girişimleriyle, Başkent Millet Bahçesi'nde yapımı devam eden Altındağ Bilim Merkezi, Ankara’nın en kapsamlı bilim merkezi olacak.


Çok yakında açılacak olan merkezin sadece Altındağ’a değil, Ankara’ya da büyük bir değer katacağını söyleyen Başkan Asım Balcı “Merkezimiz çok kapsamlı ve çok donanımlı bir merkez… Sadece Altındağlılar değil, Ankara’nın tamamı için çok önemli bir kazanım… Şimdiden hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.


“Bilim ve teknoloji alanında farkındalık oluşturacağız”

Merkez hakkında bilgi veren Başkan Balcı “Bu merkez sayesinde bilim ve teknolojide farkındalık oluşturmayı ve bu farkındalığın yaygınlaşmasını hedefliyoruz. Ayrıca farklı yaş gruplarından, farklı bireyleri bilimle buluşturmayı, bilim ve teknolojiyi anlaşılır ve ulaşılır kılmayı, bilim ve teknolojinin önemini toplum gözünde artırmayı, deneysel ve uygulamalı etkinlikler ile bilim ve teknoloji alanında farkındalık yaratmayı ve bireyleri denemeye ve keşfetmeye teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Merkezin içerisinde sergi salonları, derslikler, planetaryum ve dene-yap atölyeleri gibi çok işlevsel alanlar bulunacak. Merkezimizi hızla tamamlayıp başkent Ankara'nın hizmetine çok yakında sunacağız” ifadelerini kullandı.

#Ankara
#Altındağ Belediyesi
#bilim
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