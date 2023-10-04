Altındağ bilim merkezi çok yakında açılacak.

Altındağ, önemli bir yatırım daha kazanarak bilimin de kalbi oluyor. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’nın girişimleriyle, Başkent Millet Bahçesi'nde yapımı devam eden Altındağ Bilim Merkezi, Ankara’nın en kapsamlı bilim merkezi olacak.





Çok yakında açılacak olan merkezin sadece Altındağ’a değil, Ankara’ya da büyük bir değer katacağını söyleyen Başkan Asım Balcı “Merkezimiz çok kapsamlı ve çok donanımlı bir merkez… Sadece Altındağlılar değil, Ankara’nın tamamı için çok önemli bir kazanım… Şimdiden hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.





“Bilim ve teknoloji alanında farkındalık oluşturacağız”