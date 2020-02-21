Altuğ Verdi soruşturmasında 2 kişi daha itirafçı oldu   

Eski Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi suikastı soruşturmasında, gözaltına alınan 20 şüpheliden 2'si etkin pişmanlık yasasından faydalanarak itirafçı olmuştu. Şüphelilerden 2'si daha itirafçı oldu. Böylece gözaltına alındıktan sonra itirafçı olan şüpheli sayısı 4'e yükseldi.

Olayın geçmişi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, 11 Aralık 2018'de görev yeri değişikliği talebinde bulunduğu ve olumsuz yanıt aldığı iddiasıyla il emniyet müdürlüğü makamında düzenlediği silahlı saldırıda, Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden, Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma polisi Yiğitcan Köksal'ı da yaralayan polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun FETÖ bağlantısı tespit edilmişti.

GÜNDEM Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesiyle ilgili FETÖ soruşturmasında 2 kişi daha itirafçı oldu

27 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Sarıcaoğlu'nun el konulan cep telefonu ile elektronik posta ve ve sosyal medya hesaplarında yapılan incelemelerde, bulunduğu hücre yapılanması içerisindeki diğer örgüt üyelerinin de kimlik bilgileri belirlenmişti. Yapılanma içerisinde polis, doktor, araştırma görevlisi, öğretmen ve kapatılan Cihan Haber Ajansı çalışanı 27 kişinin bulunduğu ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine Başsavcılık, aralarında hala görevde olan 9 polis memuru, bir doktor ve 4 öğretmenin de bulunduğu 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarmıştı.

5 kişi FETÖ'den tutukluymuş

İstanbul merkezli 7 ilde 13 Şubat'ta düzenlenen operasyonda 20 kişi gözaltına alınmıştı. Hakkında gözaltı kararı verilen 5 şüphelinin ise FETÖ üyeliğinden tutuklu bulunduğu öğrenilmişti. Şüphelilerden ikisinin ise yurt dışına kaçtığı belirlenmişti.