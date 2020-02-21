Gündem Altuğ Verdi soruşturmasında 2 kişi daha itirafçı oldu
POLİTİKA

Altuğ Verdi soruşturmasında 2 kişi daha itirafçı oldu   

Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin iki yıl önce makamında şehit edilmesi ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında yapılan operasyonda yakalanan 20 FETÖ şüphelisinden 2 kişi daha etkin pişmanlık yasasından yararlanarak itirafçı oldu.

Haber Merkezi AA
Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi.
Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi.

Eski Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi suikastı soruşturmasında, gözaltına alınan 20 şüpheliden 2'si etkin pişmanlık yasasından faydalanarak itirafçı olmuştu. Şüphelilerden 2'si daha itirafçı oldu. Böylece gözaltına alındıktan sonra itirafçı olan şüpheli sayısı 4'e yükseldi.

Olayın geçmişi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, 11 Aralık 2018'de görev yeri değişikliği talebinde bulunduğu ve olumsuz yanıt aldığı iddiasıyla il emniyet müdürlüğü makamında düzenlediği silahlı saldırıda, Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden, Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma polisi Yiğitcan Köksal'ı da yaralayan polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun FETÖ bağlantısı tespit edilmişti.

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesiyle ilgili FETÖ soruşturmasında 2 kişi daha itirafçı oldu
GÜNDEM
Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesiyle ilgili FETÖ soruşturmasında 2 kişi daha itirafçı oldu

27 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Sarıcaoğlu'nun el konulan cep telefonu ile elektronik posta ve ve sosyal medya hesaplarında yapılan incelemelerde, bulunduğu hücre yapılanması içerisindeki diğer örgüt üyelerinin de kimlik bilgileri belirlenmişti. Yapılanma içerisinde polis, doktor, araştırma görevlisi, öğretmen ve kapatılan Cihan Haber Ajansı çalışanı 27 kişinin bulunduğu ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine Başsavcılık, aralarında hala görevde olan 9 polis memuru, bir doktor ve 4 öğretmenin de bulunduğu 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarmıştı.

5 kişi FETÖ'den tutukluymuş

İstanbul merkezli 7 ilde 13 Şubat'ta düzenlenen operasyonda 20 kişi gözaltına alınmıştı. Hakkında gözaltı kararı verilen 5 şüphelinin ise FETÖ üyeliğinden tutuklu bulunduğu öğrenilmişti. Şüphelilerden ikisinin ise yurt dışına kaçtığı belirlenmişti.

2 kişi daha itirafçı oldu

2 kişi daha itirafçı oldu

Rize Emniyet Müdürü Verdi'nin şehit edilmesiyle ilgili önemli gelişme.
İstanbul için düğmeye basıldı

İstanbul için düğmeye basıldı

​Çevre Bakanı Kurum, Fatih'teki 'surlar' ile ilgili de bilgi verdi.
Bugün başlıyor

Bugün başlıyor

​Çiftçiye 2.6 milyar liralık destek ödemesi
Tüm darbeleri masonlar planladı

Tüm darbeleri masonlar planladı

​Türkiye'nin yabancılara peşkeş çekilmesinin ardında Masonlar var.
Deprem cezası!

Deprem cezası!

​GSM şirketlerine 19.6 milyon lira ceza kesildi.
Annesi<br> salonu terk etti

Annesi
salonu terk etti

​Mahkeme başkanına söyledikleri herkesi şoke etti.

Derbide yok

Derbide yok

​Trabzonspor'a Nwakaeme'den kötü haber geldi.

Evler tehlikede

Evler tehlikede

​Barajda oluşan çatlak nedeniyle 2 köy ıssız kaldı.
Hiçbir aboneden<br>ücret alınmayacak

Hiçbir aboneden
ücret alınmayacak

Depremin vurduğu Elazığ'da yaralar sarılıyor.
Kayısıyı da vurdu

Kayısıyı da vurdu

​Çin'e yapılan ihracat durdu, fuar iptal olabilir.
Takımı <br>yöneten sensin

Takımı
yöneten sensin

Başarısızlıklar için kendisi hariç herkesi suçladı.
Rekora uçacak

Rekora uçacak

​Türk Hava Yolları dünya devlerini geride bıraktı.
10 binlerce liralık<br> 5 defteri kapattı

10 binlerce liralık
5 defteri kapattı

​Gizemli hayırsever bu kez Aksaray'da ortaya çıktı.
Bakanlıktan<br>zombi araç önlemi

Bakanlıktan
zombi araç önlemi

Trafikte sayıları 500 bini aşınca harekete geçildi.
11 bin kişinin<br>tedbiri kaldırıldı

11 bin kişinin
tedbiri kaldırıldı

Nüfus Müdürlüğü alınan kararı açıkladı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.