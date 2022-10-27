Amasra Maden Kazası Araştırma Komisyonu'na 21 üye seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de

CHP'li Kani Beko'dan 'kimyasal silah' iftirasını savunan Sezgin Tanrıkulu'na 'Sen konuşma' mesajı

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, TSK'ya yönelik 'kimyasal silah kullandı' iftirasına arka çıkan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrukulu ile ilgili konuştu. TVNET yayınında açıklamalarda bulunan Beko, 'Bizim adımıza partimizin sözcüsü Faik Öztrak açıklamayı yaptı. Sezgin Tanrıkulu'nun sözlerini doğru bulmuyorum.' dedi.



