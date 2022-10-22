Gündem Amasradaki maden faciasıyla ilgili araştırma komisyonu kuruldu
POLİTİKA

Amasra'daki maden faciasıyla ilgili araştırma komisyonu kuruldu

Bartın’ın Amasra İlçesi’ndeki maden kazasına ilişkin araştırma komisyonu kurulmasına dair TBMM Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

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Haber Merkezi AA
Amasradaki maden faciasıyla ilgili araştırma komisyonu kuruldu
Foto/arşiv

Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden kazasının tüm yönleriyle araştırılarak benzer kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırması Komisyonu kurulmasına dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, söz konusu maden kazasının tüm önleriyle araştırılarak benzer kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa'nın 98'inci, İçtüzük'ün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıldı.

Araştırmayı yapacak komisyon 21 üyeden kurulacak, komisyonun çalışma süresi başkan, başkanvekili, sözcü ve katip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olacak ve gerektiğinde komisyon Ankara dışında çalışabilecek.

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