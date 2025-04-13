Amasya'daki depreme ilişkin Naci Görür'den açıklama

X hesabından paylaşımda bulunan Görür, endişe edilecek bir durum olmadığını ve sarsıntının meydana geldiği

Kuzey Anadolu Fayı

'nın ana kolu üzerindeki enerjinin daha önce büyük ölçüde boşaldığını belirterek, "

Daha büyük bir deprem olmayacaktır.