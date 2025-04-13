Amasya'daki depreme ilişkin Naci Görür'den açıklama

Naci Görür, Amasya'daki depremin daha büyük bir depremi tetiklemeyeceğini söyledi.
Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Amasya'daki 4.6 büyüklüğündeki depremin ardından değerlendirmede bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Görür, endişe edilecek bir şey olmadığını, bu kesimdeki enerjinin büyük ölçüde boşaldığını ifade etti.
Amasya'nın Taşova ilçesi
nde saat 17.43'te 4.6 büyüklüğünde
deprem
meydana geldi.
Çevre illerde de hissedilen depreme ilişkin
AFAD
'dan yapılan açıklamada 4.6 büyüklüğündeki sarsıntının yerin 6.21 kilometre derinliğinde kaydedildiği belirtildi.
Halk arasında paniğe neden olan depremin ardından
Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür
dikkat çeken değerlendirmede bulundu.
"Daha büyük bir deprem olmayacak"
"Daha büyük bir deprem olmayacak"
X hesabından paylaşımda bulunan Görür, endişe edilecek bir durum olmadığını ve sarsıntının meydana geldiği
Kuzey Anadolu Fayı
'nın ana kolu üzerindeki enerjinin daha önce büyük ölçüde boşaldığını belirterek, "
Daha büyük bir deprem olmayacaktır.
" dedi.
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