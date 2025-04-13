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Amasya'da korkutan deprem: Çevre illerden de hissedildi

Amasya'da korkutan deprem: Çevre illerden de hissedildi

Seda Ekinci
Seda Ekinci
17:5513/04/2025, Pazar
G: 13/04/2025, Pazar
Yeni Şafak
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AFAD, Amasya'nın Taşova ilçesinde 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu
AFAD, Amasya'nın Taşova ilçesinde 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Amasya'nın Taşova ilçesinde 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Yerin 6.21 km derinliğinde meydana gelen deprem çevre illerden hissedildi.

Amasya'da saat 17.43'te 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 17.43'te merkez üssü Amasya'nın Taşova ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.


Çevre illerde de hissedilen depremin 6,21 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Bakan Yerlikaya'dan depreme ilişkin açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Amasya'nın Taşova ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremle ilgili an itibarıyla herhangi bir olumsuz durumun bulunmadığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, Taşova'da 4,6 büyüklüğünde meydana gelen depreme ilişkin sosyal medya hesabındaki paylaşımda, şunları kaydetti:

"Samsun, Tokat, Çorum ve Sivas'tan da hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. An itibarıyla herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."



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