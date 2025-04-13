Van'da korkutan deprem: AFAD depremin merkez üssünü açıkladı, bölge beşik gibi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.58'de merkez üssü Van'ın Tuşba ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 4,42 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. AFAD, Van'da son bir saat içinde 3.6, 4.1 ve 3.2 büyüklüğünde 3 deprem meydana geldiğini bildirdi.
Van'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.58'de merkez üssü Van'ın Tuşba ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 4,42 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Van'da peş peşe deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, Van'ın Tuşba ilçesinde peş peşe deprem meydana geldi.
- Saat 10:53'te yaşanan depremin büyüklüğü 3.2, derinliği 11.86 kilometre,
- Saat 10:56'da yaşanan depremin büyüklüğü 1.7, derinliği 7.01 kilometre,
- Saat 11:01'de yaşanan depremin büyüklüğü 2.4, derinliği 12.1 kilometre,
- Saat 11:39'da yaşanan depremin büyüklüğü 3.6, derinliği 10.69 kilometre olarak ölçüldü.