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Van'da korkutan deprem: Yerin 10.69 kilometre derinliğinde meydana geldi

Van'da korkutan deprem: Yerin 10.69 kilometre derinliğinde meydana geldi

12:0113/04/2025, Pazar
Yeni Şafak
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AFAD son dakika olarak duyurdu
AFAD son dakika olarak duyurdu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, Van'ın Tuşba ilçesinde peş peşe deprem meydana geldi. Saat 11:39'da yaşanan depremin büyüklüğü 3.6, derinliği 10.69 kilometre olarak ölçüldü.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, Van'ın Tuşba ilçesinde peş peşe deprem meydana geldi.


Saat 10:53'te yaşanan depremin büyüklüğü 3.2, derinliği 11.86 kilometre,

Saat 10:56'da yaşanan depremin büyüklüğü 1.7, derinliği 7.01 kilometre,

Saat 11:01'de yaşanan depremin büyüklüğü 2.4, derinliği 12.1 kilometre,

Saat 11:39'da yaşanan depremin büyüklüğü 3.6, derinliği 10.69 kilometre olarak ölçüldü.


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