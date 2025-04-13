Van'da korkutan deprem: Yerin 10.69 kilometre derinliğinde meydana geldi

AFAD son dakika olarak duyurdu
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, Van'ın Tuşba ilçesinde peş peşe deprem meydana geldi. Saat 11:39'da yaşanan depremin büyüklüğü 3.6, derinliği 10.69 kilometre olarak ölçüldü.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, Van'ın Tuşba ilçesinde peş peşe deprem meydana geldi.
Saat 10:53'te yaşanan depremin büyüklüğü 3.2, derinliği 11.86 kilometre,
Saat 10:56'da yaşanan depremin büyüklüğü 1.7, derinliği 7.01 kilometre,
Saat 11:01'de yaşanan depremin büyüklüğü 2.4, derinliği 12.1 kilometre,
Saat 11:39'da yaşanan depremin büyüklüğü 3.6, derinliği 10.69 kilometre olarak ölçüldü.
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