Gümüşhane'deki deprem Erzincan'da da hissedildi.

Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, meydana gelen depreme ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Vali Baruş açıklamasında, "Saat 06.09 itibarıyla Kelkit İlçemizde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem nedeniyle şu ana kadar olumsuz bir durum bildirilmemiştir. Geçmiş olsun Kelkit, geçmiş olsun Gümüşhane." ifadelerini kullandı.

"Saat 06.09 sıralarında merkez üssü Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş olup deprem ilimizde de hissedilmiştir. Meydana gelen depremin ardından ilgili birimlerimiz ilimizde saha taramalarına başlamış olup, şu ana kadar can ve mal kaybına yönelik olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Ayrıca vatandaşlarımız tarafından da ilgili kurumlarımıza şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."