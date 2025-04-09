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Gümüşhane'deki deprem Erzincan'da da hissedildi

Gümüşhane'deki deprem Erzincan'da da hissedildi

07:229/04/2025, Çarşamba
DHA
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Gümüşhane'deki deprem Erzincan'da da hissedildi.
Gümüşhane'deki deprem Erzincan'da da hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde meydana gelen 4.2'lik deprem, Erzincan'da da hissedildi. Çevre il ve ilçelerde hissedilen sarsıntı sonrası Erzincan Valiliği'nden açıklama yapıldı.

Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, meydana gelen depreme ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Vali Baruş açıklamasında, "Saat 06.09 itibarıyla Kelkit İlçemizde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem nedeniyle şu ana kadar olumsuz bir durum bildirilmemiştir. Geçmiş olsun Kelkit, geçmiş olsun Gümüşhane." ifadelerini kullandı.

ERZİNCAN'DA DA HİSSEDİLDİ

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde meydana gelen 4.2'lik deprem, Erzincan'da da hissedildi. Çevre il ve ilçelerde hissedilen sarsıntı sonrası Erzincan Valiliği'nden açıklama yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Saat 06.09 sıralarında merkez üssü Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş olup deprem ilimizde de hissedilmiştir. Meydana gelen depremin ardından ilgili birimlerimiz ilimizde saha taramalarına başlamış olup, şu ana kadar can ve mal kaybına yönelik olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Ayrıca vatandaşlarımız tarafından da ilgili kurumlarımıza şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

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