Amazon’un CEO’su Bezos, Kaşıkçı’yı anma töreni için özel uçağıyla İstanbul’a geldi
Dünyanın önde gelen şirketlerinden Amazon’un CEO’su Jeff Bezos, bugün özel uçağıyla İstanbul’a geldi. Bezos’un, geçtiğimiz yıl Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu’nda katledilen Cemal Kaşıkçı için düzenlenen anma etkinliklerine katılacağı öğrenildi.
Amazon’un CEO’su Jeff Bezos, geçtiğimiz yıl öldürülen The Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'yı anmak için Türkiye'ye geldi.
Bezos, 2013 yılında The Washington Post'u 250 milyon dolar karşılığında satın almıştı. Son dönemlerin en önemli medya satın almalarından biri olarak nitelendirilen bu satın almadan sonra Jeff Bezos, The Washington Post'un yeni sahibi oldu.
Geçtiğimiz yıl, 2 Ekim'de öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı, ölümünün yıl dönümünde içerisinde katledildiği İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda anılıyor.
Anma töreninde Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, BM Özel Raportörü Agnes Callamard, eski Mısırlı siyasetçi Ayman Nur ve Türk Arap Medya Derneği (TAM) Başkanı Turan Kışlakçı gibi isimler konuşma yapacak. Bezos da katılımcılar arasında olacak.
Bezos'un ülkede ne kadar kalacağı ve geçtiğimiz yıl Türkiye'deki faaliyetlerine başlayan Amazon'un ofisine uğrayıp uğramayacağı ise belirsiz.