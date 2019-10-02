Amazon’un CEO’su Bezos, Kaşıkçı’yı anma töreni için özel uçağıyla İstanbul’a geldi

Jeff Bezos 12 Ocak 196’te dünyaya geldi. Amazon.com'un kurucusu olan Amerikan girişimci ve iş adamı Bezos E-ticaretin gelişmesine büyük katkı sağladı. Amazon.com onun yönetiminde dünyanın en büyük ve örnek alınan internet satışı şirketi oldu. Bu öncü hareketi nedeniyle Time Dergisi tarafından 1999'da Yılın Kişisi seçildi. Amazon.com haricinde havacılık ve uzay araştırma şirketi Blue Origin'in de kurucusu ve sahibi olan Bezos, 2013 yılında The Washington Post gazetesini satın aldı.