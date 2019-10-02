Gündem Amazonun CEOsu Bezos, Kaşıkçıyı anma töreni için özel uçağıyla İstanbula geldi
İSTANBUL

Amazon’un CEO’su Bezos, Kaşıkçı’yı anma töreni için özel uçağıyla İstanbul’a geldi

Dünyanın önde gelen şirketlerinden Amazon’un CEO’su Jeff Bezos, bugün özel uçağıyla İstanbul’a geldi. Bezos’un, geçtiğimiz yıl Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu’nda katledilen Cemal Kaşıkçı için düzenlenen anma etkinliklerine katılacağı öğrenildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Amazon'un CEO'su Bezos, 2013 yılında The Washington Post'u 250 milyon dolar karşılığında satın almıştı.
Amazon'un CEO'su Bezos, 2013 yılında The Washington Post'u 250 milyon dolar karşılığında satın almıştı.

Amazon’un CEO’su Jeff Bezos, geçtiğimiz yıl öldürülen The Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'yı anmak için Türkiye'ye geldi.

Jeff Bezos 12 Ocak 196’te dünyaya geldi. Amazon.com'un kurucusu olan Amerikan girişimci ve iş adamı Bezos E-ticaretin gelişmesine büyük katkı sağladı. Amazon.com onun yönetiminde dünyanın en büyük ve örnek alınan internet satışı şirketi oldu. Bu öncü hareketi nedeniyle Time Dergisi tarafından 1999'da Yılın Kişisi seçildi. Amazon.com haricinde havacılık ve uzay araştırma şirketi Blue Origin'in de kurucusu ve sahibi olan Bezos, 2013 yılında The Washington Post gazetesini satın aldı.

Bezos, 2013 yılında The Washington Post'u 250 milyon dolar karşılığında satın almıştı. Son dönemlerin en önemli medya satın almalarından biri olarak nitelendirilen bu satın almadan sonra Jeff Bezos, The Washington Post'un yeni sahibi oldu.

ABD'de yayın yapan gazete, The Washington Post 250 milyon dolara Amazon'un milyarder kurucusu Jeff Bezos'a satıldı.

Geçtiğimiz yıl, 2 Ekim'de öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı, ölümünün yıl dönümünde içerisinde katledildiği İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda anılıyor.

Başkonsolosluğun önünde yapılan anma töreni sembolik olarak bir yıl önce Kaşıkçı'nın binaya girdiği saat olan 13:14'te başladı.

Anma töreninde Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, BM Özel Raportörü Agnes Callamard, eski Mısırlı siyasetçi Ayman Nur ve Türk Arap Medya Derneği (TAM) Başkanı Turan Kışlakçı gibi isimler konuşma yapacak. Bezos da katılımcılar arasında olacak.

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Cemal Kaşıkçı, katledilişinin birinci yılında anılıyor. Düzenlenen programa Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz (ortada), Amazon Üst Yöneticisi Jeff Bezos (sol) ve Washington Post gazetesinin Üst Yöneticisi Fred Ryan da (sağ) katıldı.

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  • Bezos'un ülkede ne kadar kalacağı ve geçtiğimiz yıl Türkiye'deki faaliyetlerine başlayan Amazon'un ofisine uğrayıp uğramayacağı ise belirsiz.
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