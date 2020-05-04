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Gündem Ambulans helikopterin tarlasına inmesine izin vermeyen kadın Hastadan haberim yoktu, mağdur edildik
SAMSUN

Ambulans helikopterin tarlasına inmesine izin vermeyen kadın: Hastadan haberim yoktu, mağdur edildik

Samsun Vezirköprü ilçesinde, kalp krizi geçiren hasta için havalanan ambulans helikopterin, buğday ekili arazisine inmesine izin vermeyen Necla Şahinoğlu (50), yanlış anlaşıldıklarını söyledi. Şahinoğlu, "Pilot, ‘Burası ekili alan mesuliyet alıyor musunuz?’ diye sordu. Ben de o anki heyecanla ‘Hayır ne olur gelme, burası bizim ekmeğimiz, buğdayları kökünden koparırsın’ dedim. Hastadan haberim yoktu, eğer Cemil amcanın hasta olduğunu bilseydim, ben kolundan tutar ambulansa götürürdüm" dedi.

Haber Merkezi DHA
Tarlasına ambulans helikopterin inişine izin vermeyerek tepki toplayan Necla Şahinoğlu.
Tarlasına ambulans helikopterin inişine izin vermeyerek tepki toplayan Necla Şahinoğlu.

İlçede Altınkaya Baraj Gölü kıyısındaki yer alan Altınkaya Mahallesi’nde yaşayan Cemil Y. (54), kalp krizi geçirdi.

Feribotlar çalışmayınca ambulans çağrıldı

Ailesi 112’yi arayarak, yardım istedi. Mahallenin barajın karşı tarafında olması ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle feribotların da çalışmaması nedeniyle Samsun'dan ambulans helikopter talep edildi.

Ekili tarlaya inmek için izin istedi

Havalanan ambulans helikopter, hastayı almak için Necla Şahinoğlu’nun buğday ekili tarlasına inmek istedi. Ancak arazi sahibi ve bazı yakınları el işaretiyle, hava ambulansının tarlalarına iniş yapmasına engel olmaya çalıştı. Bunun üzerine bölgede 3 kez tur atıp, inecek yer bulamayan pilot, hastayı alamadan Samsun'a geri döndü.

Samsun'da ambulans helikopterin tarlalarına inmesine izin vermediler
OYNAT 00:56
Samsun'da ambulans helikopterin tarlalarına inmesine izin vermediler
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde ambulans helikopter, tarla sahibinin buğday ekili arazisine inmesine izin vermeyince kalp krizi geçiren hastayı alamadı. Bunun üzerine bölgede 3 kez tur atıp, inecek yer bulamayan pilot, hastayı alamadan Samsun'a geri dönmek zorunda kaldı.

Ambulans helikopterin geri dönmek zorunda kalmasıyla, sağlık ekipleri, kayıkla mahalleye geçerek hastaya ilk müdahaleyi yaptı. Kayığa alınan hasta, barajın karşısına geçirildikten sonra ambulansla Vezirköprü Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Tedaviye alınan hastanın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kadına 3 bin 180 lira ceza kesildi

Helikopter ambulansının inmesine izin vermeyen ve gözaltına alınan Necla Şahinoğlu’na da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 180 lira para cezası uygulandı.

Ambulans helikopterin tarlasına inmesine izin vermeyen kadın: Hastadan haberim yoktu
FOTOĞRAF 8
Title
İlçede Altınkaya Baraj Gölü kıyısındaki yer alan Altınkaya Mahallesi'nde yaşayan Cemil Y. (54), kalp krizi geçirdi. Ailesi 112'yi arayarak, yardım istedi. Mahallenin barajın karşı tarafında olması ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle feribotların da çalışmaması nedeniyle Samsun'dan ambulans helikopter talep edildi.
Title
Havalanan ambulans helikopter, hastayı almak için Necla Şahinoğlu'nun buğday ekili tarlasına inmek istedi. Ancak arazi sahibi ve bazı yakınları el işaretiyle, hava ambulansının tarlalarına iniş yapmasına engel olmaya çalıştı. Bunun üzerine bölgede 3 kez tur atıp, inecek yer bulamayan pilot, hastayı alamadan Samsun'a geri döndü.
Title
Ambulans helikopterin geri dönmek zorunda kalmasıyla, sağlık ekipleri, kayıkla mahalleye geçerek hastaya ilk müdahaleyi yaptı. Kayığa alınan hasta, barajın karşısına geçirildikten sonra ambulansla Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan hastanın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Title
Helikopter ambulansının inmesine izin vermeyen ve gözaltına alınan Necla Şahinoğlu'na da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 180 lira para cezası uygulandı.
Title
Helikopterin inmeye çalıştığı sırada yaşanan o anları anlatan Necla Şahinoğlu, kendilerinin mağdur edildiğini söyledi. Şahinoğlu, “Evimden çıkıp, tarlama geldim ve kalabalığı gördüm. Ne olduğunu anlamadım. Muhtar ve kızı da ordaydı, kızının elinde telefon, görüntü çekiyordu. Muhtara ne olduğunu sordum, o da 'uçak' dedi. O sırada ambulans helikopterin pilotu tarlaya geldi, mahsuller sağa sola savruldu. Pilot, 'burası ekili alan mesuliyet alıyor musunuz?' diye sordu. Ben de, o anki heyecanla 'hayır ne olur gelme, burası bizim ekmeğimiz, buğdayları kökünden koparırsın' dedim. O anları da muhtar telefona çekmiş. Kendisinden şikayetçiyim. Zaten benim hastadan haberim yoktu, eğer Cemil amcanın hasta olduğunu bilseydim, ben kolundan tutar ambulansa kendim götürürdüm. Bizim haberimiz yoktu. Daha önce de muhtar arayıp, 'Hasta var, sizin tarlanıza ambulans helikopter inecek' deseydi, seve seve kabul ederdim. Biz de mağdur edildik, gözaltına alındım” dedi.
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Necla Şahinoğlu'nun eşi Abdullah Şahinoğlu ise 2 ay önce de ambulans helikopterin tarlasına inmek istediğini ve izin verdiklerini belirterek, “Hava ambulansının tarlamıza inmesi için izin istemişlerdi, biz de seve seve dedik. Bu kez de bizi arayıp, haber verseydi yine izin verirdik. Bir insanın canı maldan kıymetli değil, izin verirdik. Ancak haberimiz olmadığı için sıkıntı yaşadık. Eşimi mağdur, bizi de rezil ettiler. Ayrıca sadece bizim arazimiz yok, helikopterin ineceği başka araziler de var” diye konuştu.
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Title
Ambulans helikopterin tarlasına inmesine izin vermeyen kadın: Hastadan haberim yoktu
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, kalp krizi geçiren hasta için havalanan ambulans helikopterin, buğday ekili arazisine inmesine izin vermeyen Necla Şahinoğlu (50), yanlış anlaşıldıklarını söyledi. Şahinoğlu, "Pilot, 'Burası ekili alan mesuliyet alıyor musunuz?' diye sordu. Ben de o anki heyecanla 'hayır ne olur gelme, burası bizim ekmeğimiz, buğdayları kökünden koparırsın' dedim. Hastadan haberim yoktu, eğer Cemil amcanın hasta olduğunu bilseydim, ben kolundan tutar ambulansa götürürdüm" dedi.



‘O anki panikle 'hayır inme' dedim'

Helikopterin inmeye çalıştığı sırada yaşanan o anları anlatan Necla Şahinoğlu, kendilerinin mağdur edildiğini söyledi.

  • Şahinoğlu, “Evimden çıkıp, tarlama geldim ve kalabalığı gördüm. Ne olduğunu anlamadım. Muhtar ve kızı da ordaydı, kızının elinde telefon, görüntü çekiyordu. Muhtara ne olduğunu sordum, o da ‘uçak’ dedi. O sırada ambulans helikopterin pilotu tarlaya geldi, mahsuller sağa sola savruldu.
  • Hastadan haberim yoktu
  • Pilot, ‘burası ekili alan mesuliyet alıyor musunuz?’ diye sordu. Ben de, o anki heyecanla ‘hayır ne olur gelme, burası bizim ekmeğimiz, buğdayları kökünden koparırsın’ dedim. O anları da muhtar telefona çekmiş. Kendisinden şikayetçiyim. Zaten benim hastadan haberim yoktu, eğer Cemil amcanın hasta olduğunu bilseydim, ben kolundan tutar ambulansa kendim götürürdüm.
  • Muhtar daha önce arasaydı
  • Bizim haberimiz yoktu. Daha önce de muhtar arayıp, ‘Hasta var, sizin tarlanıza ambulans helikopter inecek’ deseydi, seve seve kabul ederdim. Biz de mağdur edildik, gözaltına alındım” dedi.

Eşimi mağdur bizi de rezil ettiler

Necla Şahinoğlu’nun eşi Abdullah Şahinoğlu ise 2 ay önce de ambulans helikopterin tarlasına inmek istediğini ve izin verdiklerini belirterek, “Hava ambulansının tarlamıza inmesi için izin istemişlerdi, biz de seve seve dedik. Bu kez de bizi arayıp, haber verseydi yine izin verirdik. Bir insanın canı maldan kıymetli değil, izin verirdik. Ancak haberimiz olmadığı için sıkıntı yaşadık. Eşimi mağdur, bizi de rezil ettiler. Ayrıca sadece bizim arazimiz yok, helikopterin ineceği başka araziler de var” diye konuştu.

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