Ampul değiştirirken akıma kapılan genç kurtarılamadı

Olay, akşam saatlerinde Tarsus ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi 627 Sokak'ta meydana geldi. Evde ampul değiştirmek isteyen Eren Boztepe, elektrik akımına kapıldı. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Ambulans ile Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Boztepe, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.