Ampul değiştirirken akıma kapılan genç kurtarılamadı

07:4512/02/2026, Perşembe
DHA
Mersin'in Tarsus ilçesinde evde ampul değiştirirken elektrik akımına kapılan Eren Boztepe (22), hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Tarsus ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi 627 Sokak'ta meydana geldi. Evde ampul değiştirmek isteyen Eren Boztepe, elektrik akımına kapıldı. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Ambulans ile Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Boztepe, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.



#mersin
#tarsus
#ampul
