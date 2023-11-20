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Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Geçişi Ankara-İstanbul istikameti 14 saat ulaşıma kapatılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü, Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Geçişi Ankara - İstanbul istikametinin, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 21 Kasım Salı günü 08.00-22.00 saatleri arasında ulaşıma kapatılacağını duyurdu.

23:47 - 20/11/2023 Pazartesi
Güncelleme: 00:38 - 21/11/2023 Salı
Yeni Şafak
Foto: Arşiv

Foto: Arşiv

Karayolları Genel Müdürlüğü, Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Geçişi Ankara - İstanbul istikametinin, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 21 Kasım Salı günü 08.00-22.00 saatleri arasında ulaşıma kapatılacağını duyurdu.

Ulaşım D-100'den sağlanacak

Kurumun X hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Geçişi, bakım-onarım çalışmaları nedeniyle Ankara-İstanbul istikametinde 21 Kasım 2023 Salı günü 08:00-22:00 saatleri arasında ulaşıma kapatılacaktır. Ulaşım, Abant Kavşağı ile Kaynaşlı Kavşağı arasında D-100 Devlet Yolu üzerinden sağlanacaktır. Otoyolun İstanbul-Ankara istikameti bu süreçte hizmet vermeye devam edecektir.
Kamuoyuna duyurulur."






#İstanbul
#Ankara
#Karayolları Genel Müdürlüğü
#Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
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