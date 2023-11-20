Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Geçişi Ankara-İstanbul istikameti 14 saat ulaşıma kapatılacak

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Karayolları Genel Müdürlüğü, Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Geçişi Ankara - İstanbul istikametinin, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 21 Kasım Salı günü 08.00-22.00 saatleri arasında ulaşıma kapatılacağını duyurdu.
Ulaşım D-100'den sağlanacak
Ulaşım D-100'den sağlanacak
Kurumun X hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Geçişi, bakım-onarım çalışmaları nedeniyle Ankara-İstanbul istikametinde 21 Kasım 2023 Salı günü 08:00-22:00 saatleri arasında ulaşıma kapatılacaktır. Ulaşım, Abant Kavşağı ile Kaynaşlı Kavşağı arasında D-100 Devlet Yolu üzerinden sağlanacaktır. Otoyolun İstanbul-Ankara istikameti bu süreçte hizmet vermeye devam edecektir.
Kamuoyuna duyurulur."
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#Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
1 saat önce