Türkiye'nin en önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'a mevsimin ilk karı yağdı. Sabaha karşı başlayan kar yağışı, karla karışık yağmur olarak devam ederken, hava sıcaklığı 1 derece olarak ölçüldü. Kentte yaşayan çok sayıda kişi de gezinti ve güzel manzaranın tadını çıkarmak için Uludağ'a çıktı. Uludağ'a yoğun kar yağışı ise pazar günü bekleniyor. Önemli kış turizm noktalarından biri olan 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya Kayak Merkezi'ne de mevsimin ilk karı yağdı.