Anadolu Otoyolu’nda feci kaza: Sürücü yanan tırın içerisinde yaşamını yitirdi

Kaza, sabah saatlerinde Hendek ilçesi Çakallı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde ilerlemekte olan ve bebek bezi ile ıslak mendil taşıdığı öğrenilen 47 DB 064 plakalı tır, 34 EEV 650 plakalı tıra arkadan çarptı.

Çarpışmanın etkisi ile 47 DB 064 plakalı tır alev aldı. Tırın dorsesinde bulunan ve yola savrulan bebek bezi ile ıslak mendiller de alev aldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen itfaiye ekiplerince tırda çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Alevlere teslim olan ve ardından geriye demir yığınları kalan tırın sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

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Kaza sebebi ile İstanbul istikametinde trafik durma noktasına geldi. Ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınan yangının ardından polis ve jandarma ekipleri uzun araç kuyruklarının oluştuğu bölgede trafiği kontrollü şekilde tek şerit üzerinden sağlıyor.

Hayatını kaybeden sürücünün ise cansız bedeninin tırdan çıkartılması bekleniyor. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.