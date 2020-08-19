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EĞİTİM

Anadolu Üniversitesi açıkladı: Açıköğretim Sistemi Yaz Okulu Sınavları online yapılacak

Açıköğretim Sistemi Yaz Okulu Sınavları online yapılacak

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal başkanlığında toplanan Üniversite Senatosu, Açıköğretim Sistemi Yaz Okulu Sınavlarının online yapılmasını kararlaştırdı.

Haber Merkezi İHA
Arşiv
Arşiv

Anadolu Üniversitesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

  • "18 Ağustos 2020 tarihinde toplanan Üniversitemiz Senatosu, Yükseköğretim Kurulunun 13 Ağustos 2020 tarihli üniversitelerin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamaları isteğini, birçok ülkede yurtdışı Açıköğretim sınavlarının yüz yüze yapılmasının mümkün olmadığını, örgün öğretimde de yaz okulu sınavlarının çevrimiçi yapılıyor olmasını, Milli Eğitim Bakanlığı’nın uygulamalarını ve Sağlık Bakanlığı’nın salgının devam etmekte olduğuna dair bilgilendirmeleri ve genel tavsiyelerini de göz önünde bulundurarak, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı Açıköğretim Sistemi Yaz Okulu sınavlarının da, ölçme ve değerlendirmenin daha sağlıklı yapılmasına ilişkin önlemlerin de alınmasıyla, çevrimiçi (online) olarak yapılmasına karar vermiştir."

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