Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesine kayıtlar başladı: Sakın kaçırmayın

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İşletme ve İktisat Fakülteleri programlarına YKS ile yerleşen adayların kayıt başvuruları 31 Ağustos itibarıyla başladı. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen merkezi yerleştirme sınavı sonucunda Anadolu Üniversitesi’ne bağlı olan AÖF’e yerleştirilmiş olan adaylar, online şekilde kayıtlarını yapabilecek. Peki, açık öğretim üniversitesi nasıl kayıt olunur? Açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman? İşte tüm merak edilenler...

2020 AÇIKÖĞRETİM KAYITLARI NE ZAMAN?

2020-2021 öğretim yılı için YKS ile açıköğretim sistemine yerleşmiş olan adayların dün itibarıyla online başvuru ve kayıt işlemleri başladı. AÖF yeni kayıt tarihleri 31 Ağustos 2020 tarihinde saat 09.00’da başlayıp 10 Eylül 202 tarihinde bitecek.

11 Eylül 2020 tarihinde ise mazeretli kayıt yapılacak. Dikey geçiş ile AÖF kayıt işlemi yapacak olan adaylar ise işlemlerini 28 Eylül’de gerçekleştirecek. 2020 AÖF kayıt takvimi Anadolu Üniversitesi’nin resmi web sitesindeki açıköğretim alanında detaylı bir şekilde yer alıyor.

AÖF KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?

Adaylar, AÖF kayıt ücreti konusunda da araştırma yapıyor. AÖF kayıt tarihleri 2020 belirlendikten sonra şimdi ücretler ile ilgili soru işaretleri oluşmaya başladı. Açıköğretim fakültesinde genellikle bölüme göre kayıt ücretleri de farklı oluyor.

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AÖF YENİ KAYIT NASIL YAPILIR?

Vatandaşlar tarafından AÖF kayıt işlemleri nasıl yapılır sorusuna da yanıt aranıyor. AÖF kayıt tarihleri içerisinde aday başvuruları aof.anadolu.edu.tr resmi internet adresinden yapılıyor. Adayların başvuru yapmaları için öğrenim bilgilerinin MEBBİS/YÖKSİS sistemi içerisinde güncel olarak yer alması gerekiyor. Bilgileri güncel olmayan adayların, kayıtlarının bulunduğu kuruma gidip başvurmaları ve bilgilerinin güncellenmesini sağlamaları gerekiyor.

Bunun yanı sıra online olarak kayıt başvurusu yapmamış olan adayların kaydı yapılamıyor. Çevrimiçi başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra AÖF yeni kayıt ücreti ödeyen adayların durumları kontrol edilip kayıt işlemleri onaylanıyor. Adayların ödeme işlemini gerçekleştirdikten sonra kayıt işleminin tamamlanması için başvuru sayfası üzerinden onay vermesi gerekiyor. 11 Eylül’den sonra online ya da farklı bir yöntem ile başvuru gerçekleştirilemiyor. İleri tarihlerde herhangi bir sorunla karşılaşmamak adına adayların son günlere kalmadan başvuru işlemlerini gerçekleştirmesi bekleniyor. Çevrimiçi başvuru ve kayıt süreleri normal şartlar altında uzatılmıyor.

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31 Ağustos ile 10 Eylül tarihleri arasında herhangi bir mazeret sebebiyle kayıt yaptıramamış olanlar için 11 Eylül tarihinde mazeretli kayıt işlemi gerçekleştirilebiliyor. Bu AÖF kayıt sürecinde de adayların mazeret beyaz etmesi bekleniyor. Aynı zamanda adaylar; muafiyet işlemleri ve ders transferi gibi konular hakkında detaylı bilgiye Anadolu Üniversitesi’nin resmi internet adresi olan anadolu.edu.tr/acikogretim sayfasındaki Duyurular bölümünden ulaşabiliyor.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Kayıt-Kayıt Yenileme ile İlgili Ödemeler

Dönem Öğretim Gideri

Yeni Kayıt;

Kayıt yaptıracak adaylar ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararı gereğince sınav hizmetleri, basılı malzemeler ve diğer hizmetler karşılığı olan ve Anadolu Üniversitesince belirlenen ve yukarıdaki ödeme tablosunda gösterilen Dönem Öğretim Gideri tutarını ödeyeceklerdir.

Kayıt Yenileme;

Kayıt yeniletecek öğrenciler, ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararı gereğince; sınav hizmetleri, basılı malzemeler ve diğer hizmetler karşılığı olan ve Anadolu Üniversitesince belirlenen staj/uygulama dersi bulunmayan programlarda (Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmet Programı Hariç) alt limit ₺285,00, Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmet Lisans Programında alt limit ₺405,00 ve tekniker unvanı verilen programlarda alt limit ₺305,00 olup alınan dersin kredisine göre değişen Dönem Öğretim Gideri tutarını ödeyeceklerdir.

Uygulama dersi bulunan programlara kayıt yeniletecek öğrencilerin uygulama dersini aldığı ilgili dönemde dönem öğretim giderine her bir uygulama dersi için ₺80.00 ilave edilecektir. Laboratuvar dersi bulunan programlara kayıt yeniletecek öğrencilerin laboratuvar dersini aldığı ilgili dönemde dönem öğretim giderine her bir laboratuvar dersi için ₺120.00 ilave edilecektir.

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Dönem Öğrenci Katkı Payı Ödeyecek Olan Öğrenciler

Açıköğretim Fakültesinin ön lisans programlarında kayıtlı öğrencilerden program süresi sonunda (3'üncü yıldan itibaren) mezun olamayan öğrenciler Dönem Öğrenci Katkı Payı ödeyeceklerdir. Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin lisans programlarında kayıtlı öğrencilerden program süresi sonunda (5'inci yıldan itibaren) mezun olamayan öğrenciler Dönem Öğrenci Katkı Payı ödeyeceklerdir. Dönem Öğrenci Katkı Payı 11.07.2020 tarihli ve 31182 sayılı Resmî Gazete' de yayınlanan 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair 10.07.2020 tarihli ve 2755 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına göre kayıt yaptıracak adaylardan Dönem Öğrenci Katkı Payı tutarı alınmayacaktır.

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Ancak 10.07.2020 tarihli ve 2755 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 10-(3) maddesi; “Öğrencinin kayıtlı olduğu sadece bir programın öğrenci katkı payı, Devletçe karşılanır. Birinci öğretim veya açıköğretim kapsamında bir programa kayıtlı iken aynı kapsamda ikinci bir yükseköğretim programına (çift anadal programları hariç olmak üzere) kayıt yaptırılması halinde, ikinci programa ait öğrenci katkı payları, öğrencilerin kendileri tarafından karşılanır.” hükmü gereğince Dönem Öğrenci Katkı Payını (₺38,50) ödeyeceklerdir. ANADOLUYÖS kapsamında kayıt yaptıracak adaylardan, Üniversitemizin Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine kesin kayıt yaptıracak T.C. uyruklular, uyruğundan biri T.C. olan çift uyruklular, mavi kartlılar ve Suriye uyruklu adaylar, Dönem Öğrenci Katkı Payı tutarını ödemeyecektir. Dönem Öğretim Gideri tutarını ödeyecektir. Yurtdışından kendi imkânlarıyla öğrenim görmek üzere Açıköğretim Sistemiyle öğretim veren Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine kesin kayıt yaptırmak isteyen adaylar ise Dönem Öğretim Gideri ile Dönem Öğrenci Katkı Payı tutarını ödeyecektir.