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MERSİN

Anadolu Yayıncılar Derneği: Yerel medya susturulamaz

Mersin’de yerel medya mensuplarına yapılan saldırıya Anadolu Yayıncılar Derneği’nden kınama geldi.

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Anadolu Yayıncılar Derneği: Yerel medya susturulamaz
Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından bir basın toplantısı düzenlendi.

Mersin’de Haberci gazetesinin yaptığı “Milyarlık vurguna göz mü yumuluyor?” haberi sonrasında Mersin “HABERCİ” Gazetesine çirkin bir saldırı gerçekleşti.

  • Yerel medya mensuplarına yapılan saldırı Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından bir basın toplantısı düzenlenerek, kınandı.

Açıklamada Anadolu Yayıncılar Derneği Başkan Yardımcısı Hasan Yavuz Bakır, Yerel Medya’nın susturulamayacağını söyledi.

Önce 8 kişilik bir gurubun saldırdığını daha sonra 150 kişinin yerel medya mensuplarına saldırdığını söyleyen Bakır, Basın konseyinden cemiyetlerden neden ses çıkmıyor? Aynı olay AK Parti tarafından yapılsa yine mi sessiz kalacaktınız? diye sordu.

'Bu olay karşısında neden sessiz kalıyorsunuz'

Mersin Haberci Gazetesinin kimliği belirsiz kişilerce baskı ve tehditlerle karşı karşıya kaldığını söyleyen Bakır, CHP genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun basın özgürlüğüne özellikle vurgu yaptığını basının baskı ve tehditlere boyun eğmemesi gerektiğini dile getirdiğini hatırlatarak, Türkiye’de basın özgürlüğü olmadığını söylüyordunuz. Görevi milleti bilgilendirmek olan basının büyük sorunlar yaşadığını ve bu sorunu çözeceğinizi söylüyordunuz, ne oldu sorunu böyle mi çözeceksiniz bu olay karşısında neden sessiz kalıyorsunuz’ dedi.

Yerel medyaya saldıranların CHP örgütünden isimler olduğuna dair iddiaların olduğunu dile getiren Hasan Yavuz Bakır, senin basının benim basınım şeklinde bir ayrışma ile siyasilerin yaklaşımda bulunmalarının endişe verici olduğunu belirtti. Bakır Cemiyetin, STK’ların, Siyasetin bu saldırıyı net bir şekilde kınaması gerektiğini vurgulayarak, saldırıyı gerçekleştirenlerin cezasız kalmaması gerektiğini ve bu tür çirkin saldırıları herkesin kınaması gerektiğini ifade etti.

Mersin’de yerel medyayı susturmaya çalışanları kınadıklarını belirten Anadolu Yayıncılar Derneği, Yerel Medya susturulamaz diyerek tepkisini ortaya koydu.

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