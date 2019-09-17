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POLİTİKA

Anaların çığlığı sınırları aştı

Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin Diyarbakır HDP il binası önündeki oturma eylemine 5 İranlı aile de katıldı. 10 kişiden oluşan 5 aile, çocuklarının PKK’nın İran kanadı PJAK tarafından alıkonulduğunu söyledi. Gruptaki Fevziye-Şahap Çetinkaya çiftini tehdit eden HDP Gençlik Kolları üyesi Süleyman Büyük tutuklandı. PKK’nın Kandil’deki elebaşı Cemil Bayık ise ailelere tehdit savurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yakınlarının PKK’nın uzantısı PJAK tarafından kaçırıldığını savunan 5 İranlı aile, Diyarbakır’daki oturma eylemine katıldı.
Yakınlarının PKK’nın uzantısı PJAK tarafından kaçırıldığını savunan 5 İranlı aile, Diyarbakır’daki oturma eylemine katıldı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutarak Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerinin çığlığı ülke sınırlarını aştı. Yakınlarının PKK’nın uzantısı PJAK tarafından kaçırıldığını savunan 5 İranlı aile, Diyarbakır’daki oturma eylemine katıldı. Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutarak 3 Eylül’de partinin il başkanlığı binası önüne gelen Diyarbakır annelerinin, başlattığı oturma eylemi devam ediyor.

Evlat nöbeti tutan bir anne

17 YAŞINDA KAÇIRDILAR

Oturma eylemine dün sabah saatlerinde 17 yaşında kaçırılan oğlu için katılan Vahide Sunar, oğlu Ahmet’ten 5 yıldır haber alamadığını, dağa kaçırıldığını düşündüğünü söyledi. “Oğlum 2014 yılında 17 yaşındayken Diyarbakır’ın Dicle ilçesine çalışmak için gitti. O günden beri kendisinden haber alamadım. PKK’dan şüpheleniyorum” diyen Sunar, oğlunun yaşayıp yaşamadığını dahi bilmediğini dile getirdi. Sunar, “Buradaki aileleri gördüm, cesaret aldım ve geldim. Engelli çocuğum var. Fırsat buldukça HDP il binası önüne gelerek eyleme katılacağım” dedi.

İRAN’DAN 5 AİLE GELDİ

Eyleme öğlen saatlerinde ise çocukları terör örgütü PKK’nın İran kanadı PJAK’a katılan İran’dan 5 aile daha dahil oldu. Kente gelen 10 kişiden oluşan 5 aile, ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne geçti. Çığlığı ülke sınırlarını aşan anneleri gören İranlı 5 aile oturma eylemine katıldı.

BİR GÜN İNŞALLAH BULUŞACAĞIZ

Yaklaşık 6 yıl önce oğlu İlyas’ın kaçırıldığını belirten Fehim Hekimi, çocuklarını istediklerini söyledi. Hekimi, “Ben İran’dan geldim. Ben çocuğumdan haber almak istiyorum’’ dedi. Kardeşi Ümit Abduli’nin 9 yıldır kayıp olduğunu anlatan Rüstem Abduli de, bunca yıldır kendisinden haber alamadıklarını söyledi. Abduli, “Ben, annem ve babamın onu görmesini istiyorum. Bir gün inşallah buluşacağız” diye konuştu.

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KANDİL'İ KORKUTTULAR

  • Diyarbakır'da çocukları dağa kaçırılan annelerin HDP il başkanlığı önündeki eylemleri devam ederken terör örgütü elebaşlarından tehdit gibi açıklamalar geldi. Kandil'de elebaşı Cemil Bayık, teslim olan terörist ve şahitlerin beyanlarına rağmen HDP'nin PKK ile ilgisi olmadığını öne sürdü. Aileleri örtülü olarak tehdit eden Bayık, "PKK’ya katılanlar gönüllü katılıyor. Eğer bir dertleri varsa PKK’ye, gerillaya dertlerini söylesinler, HDP’ye değil. Ailelerin kendilerini kirletmemeleri gerekir" dedi.
  • Hdp'ye ayar verdi
  • Elebaşlarından Mustafa Karasu da, Türkiye'nin dört bir tarafı ile İran'dan evlatları için Diyarbakır'a giden annelerin tehditle toplandığını iddia etti. Ailelerin eyleminin "düşmanla işbirliği" anlamı taşıdığını öne süren Karasu, "Bazı HDP’lilerin bu aileleri anlıyoruz ama gerillaya gitmelerinin bizimle alakası yok, demesi de yanlıştır. Bu ailelerin anlaşılacak bir yanı yoktur” diyerek HDP'ye de ayar verdi.
  • Tehditçi HDP’li tutuklandı
  • Kayıp oğulları Süleyman'ın (18) bulunması için 30 Ağustos'tan bu yana HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Fevziye- Şahap Çetinkaya çiftinin yakınları M.B.'yi tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan HDP Gençlik Kolları üyesi Süleyman Büyük tutuklandı. Büyük, 'Silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'Silahlı terör örgütü adına eylem ve faaliyetlerde bulunma' suçlarından cezaevine gönderildi.

Bu isyan PKK’yı yenecek

  • Vatan Partisi Çankaya İlçe Başkanlığı önü

  • Vatan Partisi Ankara İl Başkanlığı üyeleri, dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan annelere destek verdi. Vatan Partisi Çankaya İlçe Başkanlığı önünde toplanan grup, "Anların isyanı, PKK'yı yenecek" pankartı açtı. Genel Başkan Yardımcısı Tülin Oygür, "Anaların önderliğinde milletin ta kalbinden yükselen 'teröre lanet' haykırışını ve aynı zamanda Türk ve Kürt yurttaşların kardeşliğini bütün dünyanın gözüne sokan bu direnişi, devletimizin kesin adımlarla sonuca ulaştırmasını millet olarak bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

  • HDP ile paslaştılar
  • Evlatları dağa kaçırılan ailelerin başlattığı eylemle zor düşen HDP, FETÖ'cülerle paslaşmaya başladı. Evlatları dağa kaçırılan ailelerin Diyarbakır'daki HDP binası önünde oturma eylemine başlamasının ardından, FETÖ'cülerin aileleri de İstanbul'daki AK Parti binasına yakın bir bölgede toplanmaya başladı. Çocuklarının suçsuz olduklarını ifade eden 'mağdur' olduklarını savundu.

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