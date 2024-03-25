Anavatan Partisi seçimlerde Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı aldığını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet bahçesinde gerçekleşen, 'Yeniden Büyük İstanbul Mitingi'nde konuştu. 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala AK Parti'nin düzenlediği 'Yeniden Büyük İstanbul Mitingi'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kabahatlerini örtmek için engelleniyoruz yalanına sarılıyor. Tüm belediyeler ne alıyorsa İstanbul da almıştır. Bu şehir 30 yıl geriye gitti, Balya balya, bavul bavul paralar bir yerlerden gelip bir yerlere gidiyor. Kimse bu görüntülerin makul, mantıklı izahını yapamadı. Partiye bina alınmasından vergi kaçırmasına kadar pek çok şey söylendi. Ama hiç vicdanları rahatlatan hiçbir şey duymadık. Siyaset kirlendi. Namuslarına emanet edilen oyları kirlettiler. İstanbul'u kirlettiler. Bir tarafta sadece ben diyenler var, diğer tarafta sadece İstanbul diyenler var.'