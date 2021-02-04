Gündem Anavatan Partisinden yeni Anayasa çağrısına destek
POLİTİKA

Anavatan Partisi'nden yeni Anayasa çağrısına destek

Anavatan Partisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni Anayasa çağrısına destek verdiğini açıkladı. Partiden yapılan açıklamada, "Mevcut Anayasa, fikir, düşünce ve esaslar bakımından özlenen ve olması gereken demokratik nitelikleri taşımamaktadır. Olağan dışı şartların etkisiyle şekillenmiş mevcut Anayasanın statükocu vasfı son bulmalıdır" denildi.

Haber Merkezi AA
Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan
Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni Anayasa çağrısına Anavatan Partisi destek verdiğini açıkladı. Partiden yapılan açıklamada, Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası verdiği Anayasa mesajına destek verildiği belirtilerek, "Cumhurbaşkanımızın Meclisteki sandalye durumuna ve sandalye sayılarına bakmadan tüm partilerle yapacağı görüşmeler için Anavatan Partisi olarak kapımızın açık olduğunu belirtmekteyiz" ifadelerine yer verildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

  • "Anavatan Partisi olarak ülkemizin çıkarları, milletimizin refahı ve dürüst siyaset söz konusu olduğunda daima doğru olanın yanında yer almayı görev bildik. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi yürürlükteki 1982 Anayasası'nda bugüne kadar 19 defada 184 değişiklik yapılmasına rağmen, vesayetin derinlere nüfuz etmiş iz ve kalıntıları bir türlü silinememiştir.

Mevcut Anayasa, fikir, düşünce ve esaslar bakımından özlenen ve olması gereken demokratik nitelikleri taşımamaktadır. Bu nedenle, konu henüz gündemdeyken, tartışmalarla çok zaman kaybedilmeden, konu üzerinde yoğunlaşmalı ve harekete geçilmelidir. Olağan dışı şartların etkisiyle şekillenmiş mevcut Anayasanın statükocu vasfı son bulmalıdır."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'Belki de şimdi Türkiye'nin tekrar yeni bir anayasayı tartışmasının vakti gelmiştir. Öyle terör örgütüyle iltisakların gölgesinde yürütülebilecek bir iş değildir. Milletin göz önünde ve onun temsilcilerin tamamın katılımıyla şeffaf bir şekilde gerçekleştirilmesi, ortaya çıkan metnin mutlaka milletin takdirine sunulması gerekmektedir. Cumhur İttifakı olarak uzlaşırsak harekete geçeriz' dedi.
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