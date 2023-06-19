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Anayasa Mahkemesi'nden HDP kararı: Yargıtay'ın 'Hazine yardımı bloke' talebi kabul edilmedi

Anayasa Mahkemesi, HDP’ye ödenen Hazine yardımına bloke konulması talebine ilişkin kararını verdi. Yargıtay, seçim nedeniyle HDP'ye fazladan ödenen 400 milyon 228 bin TL'lik Hazine yardımına bloke konulmasını talep etmişti. Anayasa Mahkemesi, Yargıtay'ın talebini reddetti.

16:46 . 19/06/2023 Pazartesi
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Yargıtay'ın HDP'nin Hazine yardımına ilişkin bloke talebi kabul edilmedi.

Yargıtay'ın HDP'nin Hazine yardımına ilişkin bloke talebi kabul edilmedi.

Yüksek Mahkeme, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine katılmayan HDP'ye Hazine ve Maliye Bakanlığınca Siyasi Partiler Kanunu'nun ek 1. maddesinin altıncı fıkrası uyarınca ödenen 400 milyon 228 bin 667 lira tutarındaki yardıma tedbiren bloke konulması ile devlet yardımından harcanan kısmın partiden, harcamayı yapan ilgililerden tahsil edilerek Hazineye gelir kaydedilmesi talebini görüştü.


Anayasa Mahkemesi, oy birliğiyle talebe ilişkin karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.



Yargıtay'ın bloke talebi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Anayasa Mahkemesine başvurarak, 14 Mayıs'taki seçimlere katılmaması nedeniyle HDP'ye ödenen 400 milyon 228 bin liralık Hazine yardımına bloke konulmasını talep etmişti.


Başsavcılık, HDP'ye seçim yılı dolayısıyla ödenen Hazine yardımına tedbir konulması istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.


Partinin 14 Mayıs'taki genel seçimlere katılmadığına işaret eden Başsavcılık, seçim yılı dolayısıyla fazladan ödenen 400 milyon 228 bin liralık Hazine yardımına bu nedenle bloke konulmasını istemişti.


Bloke kararı kaldırılmıştı

HDP'nin kapatılması istemli davada, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının istemi üzerine, partinin Hazine yardımı bulunan hesaplarına 5 Ocak'ta tedbiren bloke konulmasına karar verilmişti. Partinin bu kararın kaldırılması talebi, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu tarafından ele alınmıştı. Heyet, 9 Mart'ta partinin Hazine yardımı bulunan hesaplarına tedbiren bloke konulması kararını kaldırmıştı.



#AYM
#HDP
#hazine
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