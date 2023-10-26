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Anayasa Mahkemesinin Can Atalay hakkındaki ihlal kararı yerel mahkemeye gönderildi

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Türkiye İşçi Partisinden (TİP) milletvekili seçilen Gezi Parkı davası sanığı Can Atalay'ın bireysel başvurusunda verdiği ihlal kararının özetini, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi. Yüksek Mahkeme, Atalay'a 50 bin lira manevi tazminat ödenmesine de hükmetti.

14:41 - 26/10/2023 Perşembe
AA
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunun kısa kararı, hak ihlallerinin ortadan kaldırılması için İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunun kısa kararı, hak ihlallerinin ortadan kaldırılması için İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, dünkü toplantısında, Gezi Parkı davasında 18 yıl hapse mahkum edildikten sonra 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde milletvekili seçilen Can Atalay'ın bireysel başvurusunu görüştü.

Yüksek Mahkeme, Atalay'ın, "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma" hakkı ile "kişi hürriyeti ve güvenliği" haklarının ihlal edildiği sonucuna varmıştı.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunun kısa kararı, hak ihlallerinin ortadan kaldırılması için İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Kısa kararda, kararın bir örneğinin, "başvurucunun yeniden yargılanmasına başlanması, mahkumiyet hükmünün infazının durdurulması, ceza infaz kurumundan tahliyesinin sağlanması ve yeniden yapılacak yargılamada durma kararı verilmesi şeklindeki işlemlerin yerine getirilmesi" için İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine hükmedildiği belirtildi.

Anayasa Mahkemesinin kısa kararında ayrıca hak ihlali nedeniyle Atalay'a net 50 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verildiği bildirildi.

#Anayasa Mahkemesi
#Can Atalay
#Gezi Parkı Davası
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