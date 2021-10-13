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POLİTİKA

'Anayasanın ilk dört maddesini değiştirelim' diyen Kılıçdaroğlu: Kimse bunlara dokunamaz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Buyurun gelin yapalım" diyerek yıllar önce anayasanın ilk dört maddesini değiştirme vaatinde bulunmuştu. Geçtiğimiz günlerde bu ifadesini inkar edip "Benim sözüm değil" diyen Kılıçdaroğlu, şimdi de "Hiç kimse anayasanın ilk dört maddesine dokunamaz" açıklamasında bulundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Anayasanın ilk dört maddesini değiştirelim diyen Kılıçdaroğlu: Kimse bunlara dokunamaz
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, PKK’ya yakınlığı ile bilinen kanalda Anayasanın ilk 4 maddesini değiştirmeyi vaat etmişti. 2015 yılında katıldığı yayında "Anayasayı değiştirelim" demişti. Bunun üzerine kendisine yöneltilen "Anayasanın ikinci ve üçüncü maddeleri mesela?" sorusu karşısında da "Tabi, söyledik bunların tamamını, buyurun gelin yapalım bunların hepsini" ifadelerini kullanmıştı.

SÖZLERİNİ İNKAR ETTİ

Kılıçdaroğlu, bu sözlerini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiği cevapta kendi ifadelerini inkar edip "Erdoğan, benim söylediğimi zannediyor" diyerek böyle bir açıklaması olmadığını söylemişti.

MADDELER DEĞİŞTİRİLEMEZ

Ankara'da 'Kanaat Önderleri, Muhtarlar ve STK Buluşması'nda konuşan Kılıçdaroğlu, bu sefer de "Hiç kimse Anayasanın ilk 4 maddesine dokunamaz" çıkışında bulundu. CHP lideri, "İlk dört madde tartışmalarının tamamı yapay. Hiç kimse anayasanın ilk dört maddesine dokunamaz. Teminatı Türkiye Cumhuriyeti’nin şerefli vatandaşlardır" dedi.

OYNAT 00:28
"Anayasanın ilk dört maddesini değiştirelim" diyen Kılıçdaroğlu: Erdoğan ben söyledim zannediyor
Yıllar önce anayasanın ilk dört maddesini değiştirme vaatinde bulunan ve 'Buyurun gelin yapalım' diyerek çağrıda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendi ifadesini inkar etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'İlk 4 maddeyi değiştirme fikri Kılıçdaroğlu'nun kişisel fikri midir?' sözüne yanıt veren Kılıçdaroğlu, 'Erdoğan, benim söylediğimi zannediyor' diyerek böyle bir açıklaması olmadığını öne sürdü.

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