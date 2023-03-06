Ankara Çölyak Derneği Başkanı Mehmet Tanrıseven: Kızılay destek veriyor ama bilinirliği yok

Çölyak hastalığı
“Asrın felaketi” olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden çölyak hastaları da etkilendi. Bölgede yaşayan çölyaklı bireyler içinse Kızılay, 0552 150 18 68 numaralı WhsatsApp ihbar hattını devreye soktu. Gelen ihbarlar üzerine Kızılay, ihtiyaç sahiplerine glutensiz gıda desteği sağlıyor.
Çölyak hastalığı nedir?
Bu hastalığa sahip kişilerin bağışıklık sistemi, birçok tahılda bulunan gluten adı verilen proteine anormal tepkiler verir. Genellikle bir yaşından sonra gluten içeren besinlerin tüketilmeye başlanması ile birlikte ilk belirtiler ortaya çıkar. Başlangıçta bulantı, kusma, ishal, halsizlik gibi belirtiler görülür. İlerleyen dönemlerde ise anemi, cilt döküntüleri gibi farklı belirtiler eklenir. Tek tedavi yöntemi ise glutensiz beslenme alışkanlığı oluşturmaktır.