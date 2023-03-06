Ankara Çölyak Derneği Başkanı Mehmet Tanrıseven: Kızılay destek veriyor ama bilinirliği yok

“Tek tedavisi glütensiz diyettir. Yani unlu gıdalar tüketemezler. Ancak sorun ekmek, makarna, bulgur yememekten ibaret değil. Bir çölyaklı diyetini bozduğu an, üç ile altı aylık diyeti silinir. Yani çok katı, ömür boyu süren zor bir şey. Ürünler, normal ürünlere göre beş, altı kat daha pahalı ve lezzet olarak da sorunlu. Şimdi deprem bölgesinde çölyaklar gidip Kızılay'ın yaptığı normal yemekleri tüketemezler. Niye? Çünkü, çorbaya un katılıyor, pilava şehriye katılıyor. Yani orada kullanılan baharatlarda bile gluten bulunma riski var. Yani bu nedenle mesela, tavuk bile yapılsa onları yemek sıkıntılıdır bizim için”