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Ankara Çölyak Derneği Başkanı Mehmet Tanrıseven: Kızılay destek veriyor ama bilinirliği yok

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen ve 40 binden fazla vatandaşın hayatını kaybetmesine neden olan depremin yaraları sarılmaya devam ediyor. Depremzede vatandaşların gıda ihtiyaçları Türk Kızılayı’nın koordinasyonunda karşılanıyor. Yeni Şafak’a konuşan Ankara Çölyak Derneği Başkanı Mehmet Tanrıseven ise, “Deprem bölgesinde aşağı yukarı her ilde derneğimiz var, ihtiyaç sahiplerine gerekli gıda yardımını temin ediyoruz. Çölyak hastalığı olan vatandaşlarımız çevrelerindeki çölyak derneklerinden ve Kızılay’ın ihbar hattından gerekli yardımı alabilirler. Destek var ama bunun bilinirliği yok” ifadelerini kullandı. Tanrıseven, bu tür afet durumlarında daha iyi bir şekilde koordine sağlamak adına, kriz merkezlerinde çölyak hastalığı için, bir temsilci olması gerektiğini söyledi.

13:14 . 6/03/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Çölyak hastalığı

Çölyak hastalığı

“Asrın felaketi” olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden çölyak hastaları da etkilendi. Bölgede yaşayan çölyaklı bireyler içinse Kızılay, 0552 150 18 68 numaralı WhsatsApp ihbar hattını devreye soktu. Gelen ihbarlar üzerine Kızılay, ihtiyaç sahiplerine glutensiz gıda desteği sağlıyor.



Çölyak hastalığı nedir?

Bu hastalığa sahip kişilerin bağışıklık sistemi, birçok tahılda bulunan gluten adı verilen proteine anormal tepkiler verir. Genellikle bir yaşından sonra gluten içeren besinlerin tüketilmeye başlanması ile birlikte ilk belirtiler ortaya çıkar. Başlangıçta bulantı, kusma, ishal, halsizlik gibi belirtiler görülür. İlerleyen dönemlerde ise anemi, cilt döküntüleri gibi farklı belirtiler eklenir. Tek tedavi yöntemi ise glutensiz beslenme alışkanlığı oluşturmaktır.


Hastalığa olan farkındalığı arttırmak için Ankara Çölyak Derneği Başkanı Mehmet Tanrıseven, Yeni Şafak’a konuştu. Tanrıseven,
“Tek tedavisi glütensiz diyettir. Yani unlu gıdalar tüketemezler. Ancak sorun ekmek, makarna, bulgur yememekten ibaret değil. Bir çölyaklı diyetini bozduğu an, üç ile altı aylık diyeti silinir. Yani çok katı, ömür boyu süren zor bir şey. Ürünler, normal ürünlere göre beş, altı kat daha pahalı ve lezzet olarak da sorunlu. Şimdi deprem bölgesinde çölyaklar gidip Kızılay'ın yaptığı normal yemekleri tüketemezler. Niye? Çünkü, çorbaya un katılıyor, pilava şehriye katılıyor. Yani orada kullanılan baharatlarda bile gluten bulunma riski var. Yani bu nedenle mesela, tavuk bile yapılsa onları yemek sıkıntılıdır bizim için”
ifadelerini kullandı.


'Çölyaklılar için mutfak kuruldu depremzedelerin haberi yok!'

Çöyak hastalarının, gerekli gıda yardımına ulaşabilmesi içinse Mehmet Tanrıseven,
“Bizim deprem bölgesinde aşağı yukarı her ilde derneğimiz var. Derneklere ulaşabilirler, sosyal medya üzerinden iletişime geçebilirler, Kızılay’ın WhatsApp ihbar hattı ile iletişime geçebilirler. Kızılay bunu faaliyete geçirdi. Yani çölyaklar için mutfak kuruldu. Yani glütensiz yemek yapılan belli bölgeler var. Şu anda o da çok yeni bir şey olduğu için, çölyaklı depremzedelerin bundan haberi yok. Mesela biz dağıtımı, Ankara'da Kızılay üzerinden yapmaya başladık”
şeklinde konuştu.

‘Afet planlarına eklenmeli’


Ankara Çölyak Derneği Başkanı Tanrıseven bu tür afet durumlarında daha iyi bir şekilde koordine sağlamak adına,
“Türkiye'de şu anda yüz binin üzerinde çölyaklı var. Zaten biz, bir afet durumunda sıkıntı olacağını biliyorduk. Derneklerle irtibatı olanlar, genelde mağdur olmadılar. Biz bir şekilde dernekler olarak, birbirimizi kolladık. Bu iş, yönetim olarak çaba istiyor. O yüzden bizim de önerimiz şöyle, kriz merkezlerinde, herhangi bir çölyak derneğinin de temsilcisi bulunması, bu afet durumlarında hem de operasyonlar konusunda görüş alınması. Yani bu çölyak, afet planlarına eklenmeli. Bu planlar yapılırken de mutlaka Sivil Toplum Kuruluşları ile görüşülmeli”
çağrısında bulundu.


Glüten Tarayıcı


Mehmet Tanrıseven, çölyaklı bireylerin konumlarının tespit edilmesi için geliştirdikleri mobil uygulamadan da bahsetti. Tanrıseven, Gluten Tarayıcı uygulaması için,
“Tamamen ücretsiz bir uygulama, sisteme kayıt yapan çölyaklı kişilerin konumlarını görebiliyorsunuz. Bu da yardımları ulaştırma açısından büyük kolaylık sağlıyor. Ayrıca, içerisindeki barkod okuyucu özelliği sayesinde hangi üründe gluten var, yok görebiliyorsunuz. Her çölyak mensubu birey, bu uygulamayı kullanmaya özen göstermeli”
dedi.
#çölyak
#gıda yardımı
#deprem
6 dakika önce
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Ankara Çölyak Derneği Başkanı Mehmet Tanrıseven: Kızılay destek veriyor ama bilinirliği yok
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