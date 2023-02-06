Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı deprem sorası fahiş fiyat artışına inceleme başlattı

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Cumhuriyet Başsavcılığımızca inceleme başlatılmış olup, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gerekli talimatlar verilmiştir.