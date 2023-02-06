Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı deprem sorası fahiş fiyat artışına inceleme başlattı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, depremi fırsat bilerek fahiş fiyat artışı yapan bazı otobüs firmaları ile battaniye gibi eşya satan işletmeler hakkında inceleme başlattı.
Haber Merkezi
18:28 . 6/02/2023 Pazartesi
AA
Ankara Adalet Sarayı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, depremi fırsat bilerek fiyat arttıran işletmelere inceleme başlattı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, AŞTİ'de faaliyet gösteren bazı otobüs firmalarının, depremi fırsat bilerek bilet fiyatlarını 2-3 kat arttırdığı yönünde ihbarlar geldiği belirtildi.
Depremden etkilenenlerin kullanımı için hayati öneme sahip battaniye gibi birçok eşyanın fiyatının da fahiş oranda arttırıldığı yönünde ihbarlar alındığı belirtilen açıklamada, "İhbarlar üzerine, fiyatları etkileme, mal veya hizmet satımından kaçınma suçlarından
Cumhuriyet Başsavcılığımızca inceleme başlatılmış olup, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gerekli talimatlar verilmiştir.
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