Ankara Emniyetinden "çocuk kaçırma girişimi" paylaşımlarına ilişkin açıklama: Gerçeği yansıtmıyor

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında batan geminin kayıp 7 mürettebatını arama çalışmaları, 14'üncü gününde de devam ediyor. Hava şartları elverdikçe denizden devam eden çalışmalara, denizaltı kurtarma ve enkaz kaldırma kabiliyeti ile bilinen 'TCG Akın' isimli gemi de katıldı. Dalgıçlar da geminin batığında arama çalışması yaptı.