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Ankara İl Jandarma Komutanlığı tespit etti BTK harekete geçti: 1350 site erişime kapatıldı

Ankara İl Jandarma Komutanlığı, sanal devriye faaliyetleri kapsamında belirlenen 508 yasa dışı bahis oynatan ve 91 müstehcen içerik barındıran sitenin de arasında olduğu 1350 internet sitesinin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca erişime engellendiğini bildirdi.

15:42 - 18/11/2023 Cumartesi
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, suç ve suçlulukla mücadele amacıyla internet ortamında 7 gün 24 saat esasına göre sanal devriye faaliyetlerinin yürütüldüğü belirtildi.


Bu kapsamda 3-17 Kasım'da 3 bin 107 sosyal medya/URL adresinin incelendiği ifade edilen açıklamada, tespit edilen 1350 internet sitesinin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirilerek erişimin engellendiği kaydedildi. Açıklamada, söz konusu sitelerden 508'inin yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağladığı, 91'inin ise müstehcen içerik barındırdığı bilgisine yer verildi.


42 faili meçhul siber olay aydınlatıldı


Faili meçhul siber olayların aydınlatılması faaliyetleri kapsamında da 42 faili meçhul siber olayın aydınlatıldığı ifade edilen açıklamada, Bala, Etimesgut, Nallıhan, Mamak, Kalecik ve Yenimahalle ilçelerinde tespit edilen 40 nitelikli dolandırıcılık, 1 nitelikli hırsızlık, 1 banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçlarına ilişkin 85 şüpheli hakkında adli işlemlere başlandığı belirtildi.





#Ankara İl Jandarma Komutanlığı
#Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
#faili meçhul
#sanal devriye
#yasa dışı bahis
40 dakika önce
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