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Ankara Medipol Üniversitesi'nden 'uyuşturucu' iddialarına yalanlama: Rektörle alakası yok şuursuzca çarpıtıldı

Ankara Medipol Üniversitesi'nden 'uyuşturucu' iddialarına yalanlama: Rektörle alakası yok şuursuzca çarpıtıldı

19:1017/02/2025, Pazartesi
G: 17/02/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Ankara Medipol Üniversitesi, 'Rektör Prof. Dr. Tolunay'ın aracında uyuşturucu' haberlerinin asılsız olduğunu duyurdu.
Ankara Medipol Üniversitesi, 'Rektör Prof. Dr. Tolunay'ın aracında uyuşturucu' haberlerinin asılsız olduğunu duyurdu.

Ankara Medipol Üniversitesi, 'Rektör Prof. Dr. Tolga Tolunay'ın makam aracında uyuşturucu madde yakalandığı ve şoförünün gözaltına alındığı' haberlerine ilişkin açıklama yaptı. Üniversitede yakın zamanda rektör değişikliği yapıldığı, önceki rektörün özel kaleminde şoför olarak çalışan zanlının yeni rektörün gelişiyle işten çıkarıldığı, yaşananların Tolunay ile alakası olmamasına rağmen çarpıtılarak basına servis edildiği ifade edildi.

Bazı medya organları ve sosyal medya hesapları, Ankara Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tolga Tolunay'ın makam aracında uyuşturucu madde yakalandığını iddia etti.

Ankara Medipol Üniversitesi, haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Üniversitede yakın zamanda rektör değişikliği yapıldığı, önceki rektörün özel kaleminde şoför olarak çalışan zanlının yeni rektörün gelişiyle işten çıkarıldığı, yaşananların Tolunay ile alakası olmamasına rağmen çarpıtılarak basına servis edildiği ifade edildi.
Üniversiteden yapılan açıklamanın tamamı şöyle:
"Bazı basın ve yayın organlarında üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Tolga Tolunay'ın makam aracı ve şoförü hakkında yapılan haberlerle ile ilgili açıklama ihtiyacı doğmuştur.
Üniversitemizde yakın zamanda Rektör değişikliği olmuş ve önceki Rektörümüzün özel kaleminde şoför olarak çalışan haberlere konu kişi yeni rektörümüzün göreve başlamasıyla görevden alınmış ve işten çıkartılmıştır.
İlgili şahıs suça karışmış ve evinde yakalanarak hakkında adli işlem yapılmıştır.
Emniyet güçleri tarafından yapılan bilgilendirmede "Y. O. ikametinde yakalanmış, 06 AA 023 plakalı araç da ikamet önünde park halinde bulunmuş, şahsın ikameti ve araçta yapılan aramada suç unsuruna rastlanmamıştır." denilmiştir.

Buna rağmen süreç ile ilgili tüm detaylar yargı makamları ile paylaşılmış ve gelişmeler yakından takip edilmiştir.

Üniversitemiz ve Rektörümüz
Prof. Dr. Tolga Tolunay ile hiç bir ilgisi olmayan konunun çarpıtılarak haber yapılması etik ve ahlaki değildir.
Zarar verme kastıyla somut gerçekleri şuursuzca çarpıtanlar, yanlı ve haksız haber yaparak itibar suikastında bulunanlar hakkında hukuki sürecin başlatılacağını kamuoyunun bilgisine sunarız."



#Ankara Medipol Üniversitesi
#Tolga Tolunay
#Rektör
#Uyuşturucu
#Şoför

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