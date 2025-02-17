Ankara Medipol Üniversitesi'nden 'uyuşturucu' iddialarına yalanlama: Rektörle alakası yok şuursuzca çarpıtıldı

"Bazı basın ve yayın organlarında üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Tolga Tolunay'ın makam aracı ve şoförü hakkında yapılan haberlerle ile ilgili açıklama ihtiyacı doğmuştur.

Üniversitemizde yakın zamanda Rektör değişikliği olmuş ve önceki Rektörümüzün özel kaleminde şoför olarak çalışan haberlere konu kişi yeni rektörümüzün göreve başlamasıyla görevden alınmış ve işten çıkartılmıştır.