Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Birincilerin tercihi Medipol Üniversitesi oldu
EĞİTİM

Birincilerin tercihi Medipol Üniversitesi oldu

İstanbul Medipol Üniversitesi, YKS’nin en başarılı adaylarının adresi oldu. 2020 YKS’de Sayısal Türkiye birincisi Özge Dilay Örüm ile Sözel Türkiye birincisi Muhammed Rodi Düger İstanbul Medipol Üniversitesini kazanırken Uluslararası Tıp Fakültesinin 10 kişilik kontenjanı YKS’yi ilk 37’de tamamlayan adaylardan oluştu.

Haber Merkezi İHA
Medipol Üniversitesi Güney Kampüsünde tören yapıldı.
Medipol Üniversitesi Güney Kampüsünde tören yapıldı.

Medipol Üniversitesi Güney Kampüsünde gerçekleştirilen toplantıya İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabahattin Aydın, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Ceran ve fakülte dekanlarının yanı sıra başarılı öğrencilerin aileleri de katıldı.

Törenin ardından üniversite önünde hatıra fotoğrafı çekildi.


Rektör Prof. Dr. Sabahattin Aydın, “Şunu söylemem iddialı olmaz herhalde vakıf üniversitelerinin içinde öğrencilerin en çok tercih ettiği üniversiteyiz. En fazla öğrencinin yerleştiği üniversiteyiz, en başarılı öğrencilerin yerleştiği üniversiteyiz. Böyle bir gururun mutluluğunu hepimiz tabi ki yaşıyoruz ama üniversitenin kurulmasından belli rektörlüğünü yapan birisi olarak bunu en fazla ben yaşıyorum” ifadelerini kullanırken, “Gerçekten Türkiye’nin seçkin başarılı bir çok öğrencisini kabul ediyor olmak bize büyük bir sorumluluk yüklüyor. Bu öğrencilere laik bir eğitimi onları geleceğe hazırlamak için eğitim sorumluluğunu taşıyoruz. Tabi beş yıldır bu başarıyı somut olarak anlatmam zor ama bir maddi kaynakları fedakarca kullanmaya iki akademik, idari personelin fedakarca çalışmasına ve ülkenin geleceğine yönelik kaliteli insan yetiştirmeye adanmış vakıf ruhuna borçluyuz” dedi.

İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabahattin Aydın, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Ceran ve fakülte dekanlarının yanı sıra başarılı öğrencilerin aileleri de katıldı.


Başarı mutluluğun içinden fışkırıyor


YKS 2020 Sayısal Türkiye birincisi Özge Dilay Örüm, “Derece yapmayı bekliyordum, hedefim de bu yöndeydi zaten hedefime ulaştığım için borçluyum. Lisenin başından beri düzenli çalışan birisiyim, dikkat ediyordum. Son yılımda da tempoyu artırarak bu güzel sonuca ulaştım.” İfadelerini kullanırken YKS 2020 Sözel Türkiye birincisi Muhammed Rodi Düger “Çalışma süreci şöyle geçti tabi on ikinci sınıfa gelmeden önce ki çalışmalarım da vardı. Sadece test çözmek değildi okumalarımda vardı. On ikinci sınıfın başında yoğun bir çalışma temposuna girdim. Ben hep söylüyorum somut tavsiyelere kulak asmamak lazım dört yüz soru çöz üç dört saat çalış sözleri havada kalan sözler. İnsanın kendisini tanıyıp da kendi çalışma yolunu çizmesi daha güzel bir şey” derken oğlunun başarısıyla gururlanan anne Melike Öztürk Düger, “Çok güzel bir his, duygulandık tabi sistemli çalışıp elinden geleni yapan öğrenciler birinciliği ister. Bu dönem tabi ki yoğundu ama tüm çalışmalarını bir yıla sığdırmadı düzenli olarak çalıştı her zaman” dedi.


Baba Mücahit Düger ise “Vallahi çok mutluluk veren bir his, oğlumun başarısı bence ezberci yaklaşımla gelmedi. Analiz yapma becerisi çok yüksek bir çocuk, çözemediği soru olduğunda neden çözemediğini araştırıyordu. Covid-19 döneminde soru çözmek sadece onun hızını artırdı, kitap okuma ve analiz becerisi ona büyük katkı verdi. Başarı mutluluğun içinden fışkırıyor, aile olarak o anlamda iyi ailemiz var” ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Ankara alarm veriyor

Ankara alarm veriyor

​İşte ilçe ilçe koronavirüs yoğunluk haritası...
Bakan Karaismailoğlu sahada

Bakan Karaismailoğlu sahada

"Bir iki güne bunların eserlerini unutacağız."
Hakkında soruşturma açıldı

Hakkında soruşturma açıldı

​Libya İçişleri Bakanı 'tedbir amaçlı' görevden alındı.
İkincisi daha ağır

İkincisi daha ağır

Uzmanlar dünyada bilinen ilk örnek olduğunu söyledi.
Çobanlıktan tıp fakültesine <br>uzanan başarı öyküsü

Çobanlıktan tıp fakültesine
uzanan başarı öyküsü

Derslerine koyunların arasında çalıştı.
Aracında 51 adet altın buldu

Aracında 51 adet altın buldu

"Kahraman diyenler de var, keriz diyenler de var."

Pilotlarımızın Yunan uçaklarını saniye saniye püskürtme anı.
Türkiye haklarını koruyacak

Türkiye haklarını koruyacak

Erdoğan NATO Genel Sekreteri ile görüştü.
Yazıklar olsun

Yazıklar olsun

​Bakan Soylu, İstanbul Barosu'na ateş püskürdü.
Tablo ağırlaşıyor

Tablo ağırlaşıyor

​Bakan Koca son 24 saati açıkladı.
Hem Ayasofya'yı<br>hem petrolü müjdelemişti

Hem Ayasofya'yı
hem petrolü müjdelemişti

​Merhum Kadir Mısıroğlu bu günleri işaret etmişti.
Amatör Ligler oynanacak mı?

Amatör Ligler oynanacak mı?

​TFF yetkilisi Yeni Şafak'a konuştu.

İki ismi ilk kez A Milli Takım'a çağırdı.

Dijitalleşmeye<br>çok önem veriyoruz

Dijitalleşmeye
çok önem veriyoruz

​Ticaret Bakanı Pekcan, TVNET'in sorularını yanıtladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.