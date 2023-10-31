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Medipol Üniversitesi öğrencileri Filistin için buluştu

İşgalci İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze'de uyguladığı insanlık dışı savaş suçları Medipol Üniversitesi’nde gerçekleştirilen panelde ele alındı. 'Filistin Meselesinin Dünü Bugünü ve Yarını' başlıklı panele üniversite öğrencileri yoğun ilgi gösterdi.

Muhammed Furkan Uğurlu
16:25 - 31/10/2023 Salı
Güncelleme: 16:19 - 31/10/2023 Salı
Yeni Şafak
Medipol Üniversitesi'nde Filistin paneli.

Medipol Üniversitesi'nde Filistin paneli.

İşgalci İsrail’in Filistin topraklarında uzun yıllara dayanan işgal politikaları 7 Ekim ile birlikte bir kez daha katliama dönüştü. Binlerce Filistinlinin, işgalci İsrail tarafından ağır bombardımana tutulduğu katliamlarda binlerce Filistinli yaşamını yitirdi. Medipol Üniversitesi öğrencileri, yaşanan bu vahşete sessiz kalmayarak öğrenci kulüplerinin ortak organizasyonuyla Filistin meselesinin detaylıca ele alındığı bir panel düzenledi.

Öğrenci Kulüplerinden Ortak Duyarlılık

Fert ve Cemiyet Kulübü, İnsani Yardım Kulübü, Hürriyet ve Adalet Kulübü, Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Kulübü, Mısırlı Öğrenciler Birliği öncülüğünde gerçekleşen panele, Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Erkam Yılmaz’ın moderatörlüğünde Filistin uzmanları Zahide Tuba Kor ve Muhammed İkbal Köseoğlu konuşmacı olarak katıldı. Konuşmacılar, Filistin meselesinin eskilere dayanan ancak güncelliğini hiç yitirmeyen, gerekli önlemler alınmazsa coğrafyamız için daha büyük tehlikelere yol açabilecek bir konu olduğunu vurguladı.


Üniversitenin öğrenci kulüpleri ise Filistin meselesini farklı konu başlıkları ve konuklarla ele almaya bu çerçevede duyarlılık oluşturmaya devam edeceklerini belirttiler.

#Filistin
#İsrail
#Medipol Üniversitesi
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