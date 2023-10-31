Medipol Üniversitesi öğrencileri Filistin için buluştu

İşgalci İsrail’in Filistin topraklarında uzun yıllara dayanan işgal politikaları 7 Ekim ile birlikte bir kez daha katliama dönüştü. Binlerce Filistinlinin, işgalci İsrail tarafından ağır bombardımana tutulduğu katliamlarda binlerce Filistinli yaşamını yitirdi. Medipol Üniversitesi öğrencileri, yaşanan bu vahşete sessiz kalmayarak öğrenci kulüplerinin ortak organizasyonuyla Filistin meselesinin detaylıca ele alındığı bir panel düzenledi.

Fert ve Cemiyet Kulübü, İnsani Yardım Kulübü, Hürriyet ve Adalet Kulübü, Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Kulübü, Mısırlı Öğrenciler Birliği öncülüğünde gerçekleşen panele, Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Erkam Yılmaz’ın moderatörlüğünde Filistin uzmanları Zahide Tuba Kor ve Muhammed İkbal Köseoğlu konuşmacı olarak katıldı. Konuşmacılar, Filistin meselesinin eskilere dayanan ancak güncelliğini hiç yitirmeyen, gerekli önlemler alınmazsa coğrafyamız için daha büyük tehlikelere yol açabilecek bir konu olduğunu vurguladı.