Ankara-Sivas YHT hattının bilet fiyatları belli oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğü ile çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının paydaşlığında gerçekleştirilen "Hayat Senin" projesi çerçevesinde özel gereksinimli bireyler, onların yardımcıları ile projeden sorumlu 4 yetkin kişiden oluşan 54 kişilik bir grup, ilk defa hızlı tren deneyimi yaşamak için yola çıktı. Grup, proje kapsamında Ankara YHT Garı'ndan İzmit'e uğurlandı.