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Gündem Ankara Üniversitesi, güz yarıyılına ilişkin eğitim öğretim kararını açıkladı
EĞİTİM

Ankara Üniversitesi, güz yarıyılına ilişkin eğitim öğretim kararını açıkladı

Ankara Üniversitesi, güz yarıyılına ilişkin eğitim öğretim kararını açıkladı

Ankara Üniversitesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, güz yarıyılında klinik uygulama veya intörn eğitimi içeren programlarda "karma eğitim (hibrit)", diğer programlarda ise "uzaktan eğitim" yöntemlerinin uygulanmasını kararlaştırdı. Yarıyıl ara sınavları, süreç odaklı olarak dijital ortamda gerçekleştirilecek.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Necdet Ünüvar, Twitter hesabından, üniversite senatosunun 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz yarıyılı öğretim süreçlerine ilişkin kararlarını yayımladı.

Uzaktan eğitim uygulanacak

Buna göre, klinik uygulama veya intörn eğitimi içeren programlarda karma eğitim (hibrit), diğer programlarda ise uzaktan eğitim yöntemleri uygulanacak.

Uzaktan eğitime de İstiklal Marşı ile başlıyorlar
OYNAT 00:56
Uzaktan eğitime de İstiklal Marşı ile başlıyorlar
Türkiye'de koronavirüs önlemleri doğrultusunda okullar uzaktan eğitime geçerken, bazı özel okullar da canlı dersler ile eğitimlere kesintisiz devam ediyor. Uzaktan eğitimde de her hafta dersler okulda olduğu gibi İstiklal Marşı ile başlayıp hafta sonunda yine Marş ile bitiyor.


Teorik dersler ve teorik ders ile bütünleşen laboratuvar uygulamaları uzaktan öğretim yolu ile çevrim içi yapılacak. Üniversitenin tıp, diş hekimliği, hemşirelik ve veteriner hekimliği programlarında yürütülen klinik uygulama veya intörn eğitimleri, pandemiden korunma, fiziki koşullar ve öğrenci sayıları dikkate alınarak seyreltilmiş gruplar ile dönüşümlü olarak ilgili fakülteler tarafından planlanacak.

Öğretmenlik uygulamaları, pandemi koşulları ve korunma kuralları dikkate alınarak ilgili kurumlarla iş birliği içinde yürütülecek.

Sınavlar dijital ortamda yapılacak

Yarıyıl ara sınavları, süreç odaklı olarak dijital ortamda gerçekleştirilecek, final ve bütünleme sınavlarının uygulanma yöntemi, kasım ayının son haftasında değerlendirilecek. Tüm öğrenciler için akademik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerine özel önem verilecek.

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