Ankara Üniversitesince Tanzanya Cumhurbaşkanı Hassan'a fahri doktora payesi verildi

Burada konuşan Hassan, entelektüel aydınlanmaya hizmet eden Ankara Üniversitesinde olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, kendisine verilen fahri doktora payesinden onur duyduğunu belirtti.

Ülkesinin ekonomik sorunlarla yüzleştiğini kaydeden Hassan, Kovid-19 salgını ve Ukrayna'daki savaşın ekonomik etkilerinin bu problemin sebepleri arasında olduğunu söyledi.

Küresel zorlukları aşmak için önlemler aldıklarını, istikrarı sağlamak için güçlü ekonomi politikaları uyguladıklarını belirten Hassan, bu sayede enflasyonu düşürmeyi ve gayrisafi yurt içi hasılayı artırmayı başardıklarını ifade etti.

Ülkelerine yabancı yatırımların yapılmasını teşvik ettiklerinin altını çizen Hassan, geçen yıl Tanzanya'daki yatırım projelerinin arttığını aktardı.

Tanzanya ile Türkiye'nin gelişen ekonomik ilişkileri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2017'de Tanzanya'ya yaptığı ziyaretin, iki ülke arasındaki işbirliği için yeni bir kapı araladığını vurgulayan Hassan, ikili ticari hacmin arttığını, 2022-2023 döneminde 300 milyon dolara yükseldiğini bildirdi.

Türkiye'nin, Tanzanya'ya yatırım projelerinin ülkesinde istihdam alanı açtığına işaret eden Hassan, bunun "büyük bir katkı" olduğunu söyledi.

Hassan, Türkiye'nin gayrisafi yurt içi hasılasının 900 milyar doların üstünde olduğuna işaret ederek, "Türkiye'nin küresel ekonomik yönetişimdeki rolü hafife alınamaz." dedi.

Türkiye'nin G20 üyesi olduğuna değinen Hassan, Afrika'nın, ekonomik zorluklar ve küresel finans mimarisindeki reformların ele alınmasının yanı sıra eşitsizlik ve adaletsizlikle mücadele için sürdürülebilir kalkınma finansmanının sağlanması konusunda Türkiye'nin desteğini beklediğini kaydetti.

Türk Hava Yolları ile Tanzanya Hava Yolları arasında anlaşma

Hassan, ikili diplomatik ve ekonomik bağların güçlendirilmesi vizyonuna dikkati çekerek, özel sektörde etkileşimin öneminin altını çizdi.

Turizm sektöründe önemli fırsatlar olduğunu dile getiren Hassan, "Turizm endüstrisine olanak sağlamak için Türk Hava Yolları ile Tanzanya Hava Yolları arasında mutabakat zaptı imzalayacağımızı duyurmaktan mutluluk duyuyorum." dedi.

Hassan, insani ilişkileri geliştirmeden ekonomik ve diplomatik işbirliğinin hayata geçirilmesinin mümkün olmadığını belirterek, kendisine verilen fahri doktora payesinden dolayı teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tanzanya ile ilişkilere öncelik verdiğini anlatan Hassan, kendisini Türkiye'ye davet ettiği için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

Törenin sonunda Rektör Ünüvar tarafından Tanzanya Cumhurbaşkanı Hassan'a cübbe giydirildi.