Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ankara
Ankara Valiliğinden 'test uçuşu' uyarısı: Kentte yüksek ses duyulabilir

Ankara Valiliğinden 'test uçuşu' uyarısı: Kentte yüksek ses duyulabilir

10:148/05/2026, Cuma
G: 8/05/2026, Cuma
DHA
Sonraki haber
Ankara Valiliğinden 'ses hızının üzerinde uçuş' açıklaması yapıldı.
Ankara Valiliğinden 'ses hızının üzerinde uçuş' açıklaması yapıldı.

Ankara Valiliği, bugün 13.00-17.00 saatler arasında Ankara üzerinde planlı ve kontrollü uçuş gerçekleştirecek uçakların ses hızının üzerine çıkacağını belirterek, oluşacak yüksek ses nedeniyle telaşa kapılacak bir durum olmadığını açıkladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "8 Mayıs 2026 Cuma günü 13.00-17.00 saatleri arasında; planlı ve kontrollü uçuş kapsamında, notam içindeki güzergahları takip edecek uçakların, Ankara üzerinden iniş için Esenboğa Havaalanı’nı kullanacağı ve ses hızının üzerinde uçuş gerçekleştireceği bildirilmiştir. Yapılacak olan planlı test uçuşu esnasında, ses hızının üzerine çıkılması nedeniyle oluşabilecek yüksek düzeyli ses dolayısıyla, herhangi bir telaş ve tedirginlik yaşanmaması için konu vatandaşlarımızın bilgisine sunulur" denildi.


#Ankara Valiliği
#Esenboğa Havaalanı
#Ankara
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
A101 Aktüel Kataloğu 7-14 Mayıs 2026! Kulak İçi Kulaklık, Bulaşık Makinesi, Overlok Makinesi ve Mikrodalga Fırın geliyor