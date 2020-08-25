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Ankara ve İzmir'de okul servis ücretlerine zam geldi

Ankara’da 2020-2021 eğitim öğretim yılı okul servis ücretlerine, geçen yıla göre yüzde 11 ile 13 arasında zam yapıldı. İzmir'de de söz konusu ücretlere yüzde 11 ile 11,5 zam yapılması kararlaştırıldı. İstanbul’da ise servis ücretlerine ilişkin yeni fiyat tarifesinin eylül ayında netleşmesi bekleniyor.

Haber Merkezi AA
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Ankara ve İzmir'de 2020-2021 eğitim öğretim yılı için okul servisi ücretleri belirlendi.

Ankara Servis Aracı İşletmecileri Odası Başkanı Tuncay Elmadağlı, AA muhabirine, başkentte söz konusu ücretlerin oda tarafından belirlendiğini ve Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince (ANKESOB) onaylanarak yürürlüğe girdiğini söyledi.

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Başkentte 2020-2021 eğitim öğretim yılı için okul servis ücretlerinde ortalama yüzde 11 ile 13 arasında değişen oranlarda artış olduğunu belirten Elmadağlı, geçen yıl 2 bin 30 lira olan 0-3 kilometrelerdeki servis ücretinin 2 bin 275 liraya, 2 bin 250 lira olan 3-6 kilometrelerdeki ücretin 2 bin 520 liraya, 2 bin 613 lira olan 6-10 kilometrelerdeki ücretin 2 bin 925 liraya, 3 bin 36 lira olan 10-15 kilometrelerdeki ücretin 3 bin 400 liraya yükseldiğini bildirdi.

  • Servislerde rehber hizmeti için istenecek ücrette üst limitin 85 lira olacağı bilgisini veren Elmadağlı, 15 kilometreyi aşan her kilometre için alınacak ücretin 67,50 lira olacağını kaydetti.

İZMİR'DE YÜZDE 11 ARTIŞ

İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde 2020-2021 eğitim öğretim yılı servis ücretlerine yüzde 11 ile 11,5 arasında zam yapılması, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından onaylandı.

  • Buna göre, 0-3 kilometre ücreti 226 liradan 250 liraya, 0-6 kilometre ücreti 277 liradan 306 liraya, 0-10 kilometre ücreti 294 liradan 325 liraya, 0-15 kilometre ücreti 348 liradan 385 liraya, 0-20 kilometre ücreti 418 liradan 462 liraya, 0-25 kilometre ücreti 469 liradan 518 liraya, 0-30 kilometre ücreti 514 liradan 568 liraya, 0-35 kilometre ücreti 537 liradan 593 liraya, 0-40 kilometre ücreti de 571 liradan 631 liraya yükseltildi.

İstanbul'da ise Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) eylül ayında yapılacak toplantısında öğrenci servis ücretlerine ilişkin yeni fiyat tarifesinin belirlenmesi bekleniyor.

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