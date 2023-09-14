Ankara'da asayiş uygulaması: 355 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanlığı, 11 Eylül 2023 tarihinde başlayacak olan 2023-2024 eğitim-öğretim yılının birinci döneminin huzur ve güven ortamı içerisinde sürdürülebilmesi adına 81 il valiliğine asayiş ve trafik tedbirleri konulu genelge gönderdi.