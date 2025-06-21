Ankara'da bir fabrikada gaz sızıntısı: Ölü ve yaralılar var

Polatlı Organize Sanayi Bölgesi.
Ankara'nın Polatlı ilçesinde Polatlı Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan lityum fabrikasında meydana gelen gaz sızıntısı nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Ankara'nın Polatlı ilçesinde Polatlı Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan lityum fabrikasında gaz sızıntısı meydana geldi.
Gaz sızıntısı nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi hastanede tedaviye alındı.
Soruşturma başlatıldı
Soruşturma başlatıldı
Ankara Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlattı.
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