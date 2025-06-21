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Ankara'da bir fabrikada gaz sızıntısı: Ölü ve yaralılar var

Ankara'da bir fabrikada gaz sızıntısı: Ölü ve yaralılar var

11:0021/06/2025, Cumartesi
G: 21/06/2025, Cumartesi
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Polatlı Organize Sanayi Bölgesi.
Polatlı Organize Sanayi Bölgesi.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde Polatlı Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan lityum fabrikasında meydana gelen gaz sızıntısı nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde Polatlı Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan lityum fabrikasında gaz sızıntısı meydana geldi.


Gaz sızıntısı nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi hastanede tedaviye alındı.


Soruşturma başlatıldı


Ankara Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlattı.



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