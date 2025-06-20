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Ankara'nın simgelerinden: 15 yıl sonra bir ilk

Ankara'nın simgelerinden: 15 yıl sonra bir ilk

14:4820/06/2025, Cuma
AA
IHA
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Ankara'nın simge mekânlarından Kuğulu Park'taki yavru kuğu, başkentlilerin ilgi odağı oldu. Parkı ziyaret eden vatandaşlar, su kenarında annesinin peşinden ayrılmayan minik kuğuyu ilgiyle izledi.

Ankara'nın simgelerinden Kuğulu Park'ta 15 yıl sonra ilk kez beyaz kuğu doğdu. Yavru kuğu parkta yoğun ilgi gördü.

Ankara'nın simge parklarından Kuğulu Park'a adını veren kuğular arasına yeni bir kuğu daha katıldı.

Kuğulu Park'ta 15 yıl aradan sonra ilk kez beyaz kuğu dünyaya geldi. Kuğulu Park'ta yeni doğan beyaz kuğu, park ziyaretçilerine de mutluluk yaşattı.



İki hafta önce dünyaya gelen yavru beyaz kuğu, parkın sevilen ailesine renk kattı. Parkta şu anda 3 beyaz kuğu, 10 siyah kuğu, 10 yaban ördeği ve 3 Pekin ördeği bir arada yaşıyor.

Kuğulu Park ailesine yeni katılan yavru kuğu, park görevlileri ve veterinerler tarafından büyük bir özenle takip edilip sağlık kontrolleri düzenli olarak yapılıyor. Ziyaretçilere ise yavru kuğunun sağlığı için yiyecek bırakılmaması konusunda hassasiyet çağrısı yapılıyor.

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