Ankara'nın simgelerinden: 15 yıl sonra bir ilk

Kuğulu Park ailesine yeni katılan yavru kuğu, park görevlileri ve veterinerler tarafından büyük bir özenle takip edilip sağlık kontrolleri düzenli olarak yapılıyor. Ziyaretçilere ise yavru kuğunun sağlığı için yiyecek bırakılmaması konusunda hassasiyet çağrısı yapılıyor.