Ankara'da diplomasi trafiği: Erdoğan Abbas ve Heniyye'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Mahmud Abbas - İsmail Heniyye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren ve dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılayıp, ikili görüşme gerçekleştirdiği Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bugün tekrar bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye de yer aldı. Basına kapalı gerçekleşen görüşme sonrası açıklama yapılmadı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan öte yandan, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Politbüro Üyesi, Dışişleri Merkez Komisyonu Direktörü ve Dışişleri Bakanı Wang Yi’yi kabul etti.