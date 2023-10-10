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Ankara'da ele geçirildi: 20 milyon lira değerindeki altın varaklı kitaplara el konuldu

Ankara Jandarma Komutanlığı ekipleri, 13. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen İbranice 3 altın varaklı kitap ele geçirdi. Yaklaşık 20 milyon lira değerinde olduğu belirtilen altın varaklı kitaplara el konuldu, 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

13:11 . 10/10/2023 Salı
AA
Ankara'da 13. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen İbranice 3 kitap ele geçirildi

Ankara'da 13. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen İbranice 3 kitap ele geçirildi

Ankara Jandarma Komutanlığı ekipleri, 13. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen İbranice 3 altın varaklı kitap ele geçirdi.


İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kahramankazan ilçesinde istihbari çalışmalar neticesinde, 6 Ekim'de 4 kişinin söz konusu tarihi eserler için müşteri arayışında olduğu bilgisine ulaşıldı.


Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda şüphelilerin üzerinde 13. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen Yahudilikle ilgili 3 İbranice el yazması kitap ele geçirildi.


Yaklaşık 20 milyon lira değerinde olduğu belirtilen altın varaklı kitaplara el konuldu, 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.



#Ankara
#Kahramankazan
#tarihi eser
#İl Jandarma Komutanlığı
36 dakika önce
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