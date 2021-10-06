Gündem Ankarada elektrikli scooter kullanımına yönelik yeni kararlar
ANKARA

Ankara'da elektrikli scooter kullanımına yönelik yeni kararlar

Ankara Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), yeni nesil ulaşım araçlarından elektrikli scooter kullanımı, denetimi ve yetki esaslarına yönelik yeni kararlar aldı. Buna göre 8 ilçede 5 bin 169 scooter kullanımına izin verildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Ankarada elektrikli scooter kullanımına yönelik yeni kararlar
Arşiv

Ankara'da, Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik ve UKOME'nin aldığı karar doğrultusunda kent genelinde elektrikli scooter kullanımı izne bağlandı.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı'na yetki belgesi ve dilekçeleri ile başvuru yapan firmalar arasından yapılan değerlendirme sonucu, 8 ilçenin tamamında, 5 firmaya 5 bin 169 scooter kullanma izni verildi. İki hafta içerisinde scooterların kullanımına başlanabileceği belirtildi.

  • İlçelere göre scooter dağılımı ise Altındağ'da 332, Çankaya'da 1540, Etimesgut'da 396, Gölbaşı 47, Keçiören'de 1082, Mamak'da 646, Sincan'da 283 ve Yenimahalle'de 843 olarak belirlendi.

15 yaşından küçükler kullanamayacak

Alınan kararla araçların kullanımına ilişkin detaylar da belli oldu. Buna göre scooterları, 15 yaşından küçükler kullanamayacak ve azami hız 20 kilometre olacak. Araçlar sadece Ankara Büyükşehir Belediyesinin izin verdiği alanlara park edilebilecek.

Büyükşehir Belediyesince denetlenecek scooterlarla ilçe sınırlarının dışına çıkılamayacak. Elektrikli scooter, otoyol, şehirlerarası karayolları ve azami hız sınırı 50 km/s üzerinde olan karayollarında kullanılmayacak.

  • Scooterlar, bisiklet yolu veya bisiklet şeridi varsa buralarda, yoksa taşıt yolunda kullanılabilecek, kaldırımlarda ise kullanılmayacak.

İşleticiler, oluşabilecek zararlar ile üçüncü kişilere verilebilecek zararlara karşı, kullanıcılara "Ferdi Kaza" ve "3. Şahıs Kaza Sigortası" yaptıracak. Yolculuk sonunda kullanıcıya, kullanım süresi, kullanım tutarı ile saat ve tarihi yazan fatura kesilmesi de zorunlu olacak.

Elektrikli bisiklet ve elektrikli scooterlarda yeni dönem: Bakanlık standart getirecek
EKONOMİ
Elektrikli bisiklet ve elektrikli scooterlarda yeni dönem: Bakanlık standart getirecek

İstanbul'da elektrikli scooter düzenlemesi: Yaş sınırı ve kaldırım yasağı getirildi
GÜNDEM
İstanbul'da elektrikli scooter düzenlemesi: Yaş sınırı ve kaldırım yasağı getirildi

'Elektrikli scooter yönetmeliği' Resmi Gazete’de yayımlandı: İşte yeni kurallar
HAYAT
'Elektrikli scooter yönetmeliği' Resmi Gazete’de yayımlandı: İşte yeni kurallar

İstanbul'da elektrikli scooter'lı postacı dönemi
FOTOĞRAF 10
Title
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, PTT AŞ'nin Dağıtım Hizmetlerinde Elektrikli Scooter Kullanımı törenine katıldı. Dijitalleşmeyi ve mobiliteyi tüm iş alanlarında yaygınlaştırmayı ve hızlandırmayı amaçladıklarını belirten Karaismailoğlu, Toplumların ulaşım konusundaki ihtiyaç ve beklentilerinde yeni eğilimler ortaya çıkıyor. Biz de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, doğaya duyarlılığımızı yansıtan uygulamalar geliştirmeye, hayatı kolaylaştıran bu döneme entegrasyonumuzu hızla tamamlamak için önemli projeleri hayata geçiriyoruz. İstanbul'da bugünden itibaren PTT dağıtım görevlileri teslimatlarını çevreci ulaşım aracı olan elektrikli skuter ile yapacaklar ifadelerini kullandı.
Title
Bakan Karaismailoğlu, şehirlerde ortalama hızları saatte 25 kilometre olan elektrikli ve elektriksiz mikro hareketlilik araçlarını artık daha fazla gördüklerini belirterek Trafik sıkışıklığı ve otopark sorunlarının önüne geçmesinin yanı sıra karbon açısından çevre dostu sistemler olan mikro hareketlilik araçları, gürültüsüz olmalarıyla da kent hayatına konfor katıyorlar.
Title
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, bu gerçekten hareketle oluşturduğumuz sistemler, mevzuat düzenlemelerimiz ve teşvik politikalarımız ile vatandaşımızın yaşam kalitesini artırmaya, ruhsal ve bedensel sağlığını desteklemeye, çevre dostu bu sistemleri ülkemize kazandırmaya büyük önem veriyoruz. Hizmetlerimizin en güzel örneklerinden biri de PTT'mizin elektrikli scooter kullanımına başlaması ve yaygınlaştırması olacaktır. Posta ve Telgraf Teşkilatımızın, dağıtım hizmetlerinde attığı bu önemli adım da ifade ettiğim çevre odaklı hizmet anlayışımızın bir ürünüdür.
Title
PTT'miz, çevreci uygulamalarının sayısını artırmakta ve bu alandaki hassasiyetini somut uygulamalarla ortaya koymaktadır. Pilot çalışması İstanbul ilimizde başlayacak olan uygulamanın, vatandaşlarımız tarafından memnuniyetle karşılanacağına ve kısa süre içerisinde diğer illerimizi kapsayacak şekilde yaygınlaşacağına inanıyoruz dedi.
Title
Karaismailoğlu, şehirleri birbirine bağlayan altyapı yatırımları ile vatandaşlara istihdam sağlarken; ticaretten turizme, bilişimden lojistiğe, tarımdan sanayiye pek çok sektörü yeni fırsatlarla buluşturduklarını vurguladı. Karaismailoğlu, Çevreci, yeni ürün - hizmet modelleri geliştirerek milletimizin kullanımına sunuyoruz. Tüm bu yatırımları hayata geçirirken kamu ve özel sektör olarak dünyanın yaşadığı teknolojik değişimi yakından izliyor, çağın hızına ayak uyduruyoruz. Hukuki düzenlemeleri de aynı hızla devreye alıyoruz. Yenilikçi, esnek ve çevreci uygulamalarla, vatandaşımızın hayatını kolaylaştırmak ve istihdam gücümüzün çalışma koşullarını iyileştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz diye konuştu.
Title
Pilot uygulama bugünden itibaren İstanbul'da 100 adet scooter ile başlayacak. PTT A.Ş.'de çalışan Postacılar dağıtımlarını gerçekleştirirken elektrikli scooter kullanacak.
Title
Title
Title
Title
İstanbul'da elektrikli scooter'lı postacı dönemi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "İstanbul'da bugünden itibaren PTT dağıtım görevlileri teslimatlarını çevreci ulaşım aracı olan elektrikli scooter ile yapacaklar" dedi. Pilot uygulama bugünden itibaren İstanbul'da 100 adet scooter ile başlayacak. PTT A.Ş.'de çalışan postacılar dağıtımlarını gerçekleştirirken elektrikli scooter kullanacak.
Şaşırtan fiyat farkı!

Şaşırtan fiyat farkı!

​Tarladan 50 kuruşa çıkıp markette 8 liraya satılıyor.
AK Partiye bir katılım daha

AK Parti'ye bir katılım daha

​Cumhurbaşkanı Erdoğan rozet taktı.
TÜGVA Avukatı Seçkin Koç İBBnin Adalardaki zorbalığını Yeni Şafaka anlattı: Kazanma şansları olmadığından dava bile açamadılar

​Bilim Kurulu sonrası Sağlık Bakanı Koca'dan yazılı açıklama.

​Türkiye'nin 6 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.